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送保母照顧才4天 高雄二月大男嬰死亡

2020-01-15 01:24聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄約兩個月大的男嬰，在4天前送交郭姓保母照顧，卻在昨晚因不明原因，失去呼吸心跳，送醫後急救無效身亡。

據了解，昨晚7點多時，郭姓保母進入位在前金區的家中臥房察看嬰兒床上的男嬰時，發現他失去氣息，急忙將嬰兒放在地上進行CPR（人工心肺復甦術），男嬰仍未被救回，隨即通知救護人員到場，送高醫急救無效。

雖然郭姓保母供稱，當時男嬰是因趴睡，但由於男嬰身上無明顯外傷、臉部也未發黑，現場也沒有明顯打鬥痕跡，死亡原因還有待明天上午時，檢警進行司法相驗釐清。

男嬰母親出示保母臉書。記者邱奕能／攝影
男嬰母親出示保母臉書。記者邱奕能／攝影
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保母嬰兒高醫

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