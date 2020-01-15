送保母照顧才4天 高雄二月大男嬰死亡

相關新聞
身沾糞尿餓死廁所 男童母、同居人被訴2020-01-15 00:36
陪傅崐萁謝票 麥克風手摔傷腦震盪住院2020-01-15 00:01
疑感情不順 男士官、女兵輕生2020-01-15 00:41
閃左轉車輛撞上分隔島 貨車內飲料箱散落一地2020-01-14 21:49
嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦2020-01-14 21:21
土城警分局聯合各單位 年節前夕寒冬送暖2020-01-14 21:20
民雄出租套房火警 疑電線走火2020-01-14 20:34
不一樣的消防工作 火災調查女專員建功破縱火案2020-01-14 20:24
影／台南輪胎廠大火上午撲滅晚上死灰復燃 惡臭四溢2020-01-14 19:36
農曆年前台東釋迦行情看漲 成宵小覬覦目標！2020-01-14 18:25
台南市住宅火災頻傳 消防局分析：煮食不慎占第一2020-01-14 17:42
用路人注意！新北今起3天交通大執法 加強取締酒駕2020-01-14 16:58
嘉縣大林凌晨火警 疑似神明燈破裂導致2020-01-14 16:58
道路有坑洞女子踩空骨折求償 基市府不認帳法官判要賠2020-01-14 15:33
注意囉！金城鬧區路段將採自動偵測執法 3月起開單2020-01-14 15:28
南投消防隊變身「猛男訓練所」 學員全成健身種子教官2020-01-14 15:26
影／蘇貞昌屏東祖墳龍柏選前遭竊 地方熱議：破壞風水2020-01-14 14:40
桃園工廠達1萬1000家 過年期間火災高風險消防嚴陣以待2020-01-14 14:33
海巡署春節不打烊 陸海空聯手擴大掃蕩2020-01-14 14:25
台南麻豆員警發起清潔路口「反射鏡」 減少交通事故2020-01-14 14:23
縣府秘書陪傅崐萁謝票 不慎摔落宣傳車送醫急救2020-01-14 13:45
基隆港驚見男屍漂流 家人稱已離家10多年「不知為何落海」2020-01-14 13:27
海巡署春節全國威力掃蕩 署長校閱陸海空能量誓師啟動2020-01-14 13:22
中和香鋪店違法囤積爆竹 消防取締嚇傻：超量16倍2020-01-14 13:15
年關近7旬婦剩兒子相依為命 消防這舉動讓她眼淚潰堤2020-01-14 12:38
不要說沒提醒你！彰化搶錢冠軍測速桿又轉向了2020-01-14 12:27
苗栗市鈑噴廠大火夾雜爆炸聲 臭煙衝天嚇人2020-01-14 12:12
基隆十大易肇事路段排名出爐 下班尖峰時間車禍最多2020-01-14 11:38
突接近小孩「載你們去玩」 男子把小孩和家長都嚇到了2020-01-14 11:04
19歲男子深夜騎車自撞人行道路燈桿 噴飛後倒地身亡2020-01-14 10:36
貨車鐵架沒收起成「移動凶器」刮傷路旁轎車及輪胎2020-01-14 10:18
「你若酒駕 我就改嫁」 尾牙多南警取締宣導酒後不開車2020-01-14 09:32
失控撞公車 500萬元捷豹撞爛2020-01-13 23:52
分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過2020-01-12 22:16
青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元2019-12-22 13:25
劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚2019-12-17 19:08
男嬰在保母房內沒了氣息 送醫不治2020-01-14 22:27
空軍男士官、女兵失聯 陳屍大崗山產業道路轎車內2020-01-14 20:23
熱門文章
不要說沒提醒你！彰化搶錢冠軍測速桿又轉向了2020-01-14 12:27
空軍男士官、女兵失聯 陳屍大崗山產業道路轎車內2020-01-14 20:23
「要到LINE了」台北空姐下機卻秒裝不認識 他隔天再po文態度逆轉2020-01-14 10:47
縣府秘書陪傅崐萁謝票 不慎摔落宣傳車送醫急救2020-01-14 13:45
2歲男童關廁所活生生餓死 生母與男友遭起訴遺棄致死2020-01-14 10:45
貨車鐵架沒收起成「移動凶器」刮傷路旁轎車及輪胎2020-01-14 10:18
退休情報官當「共諜」 狂邀退役軍官和解放軍見面判6月2020-01-14 15:29
韓粉刺青挺韓國瑜 敗選後網友提解套方法2020-01-14 19:58
她出嫁不丟扇改丟衝鋒槍 友笑：不要常常撿到槍2020-01-14 14:37
基隆港驚見男屍漂流 家人稱已離家10多年「不知為何落海」2020-01-14 13:27
公司尾牙吃這個好心酸 網友不信：這是晚餐吧？2020-01-14 17:15
獨家報「羅智強曾邀卡神當青年軍」 記者遭送辦獲不罰2020-01-14 13:24
分屍主嫌從小受虐誓言不要再回監獄 死者家屬認屍痛哭2020-01-14 14:37
國中男遭班對女同學奪貞操 10年後讀法律系提告求償2020-01-14 19:55
全職媽媽當外送員 寒冬清晨冒雨送餐讓她超感動2020-01-14 09:41
注意囉！金城鬧區路段將採自動偵測執法 3月起開單2020-01-14 15:28
住家附近就有！全聯過年必備「神肉」 網友：吃過就回不去2020-01-14 15:49
二審逆轉！台中高分院判決南庄鄉長當選無效2020-01-14 15:14
嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦2020-01-14 21:21
老婆婆錢不夠便當店員臉臭 正義姊怒：都算我的2020-01-14 20:38
色堂哥硬上堂弟女友 她淚訴：像養隻狼在家2020-01-14 15:30
獨／阻韓粉投票露腿願「無償性服務」 她到案竟是他2020-01-14 20:03
交換禮物太有梗 超巨大「藍芽耳機」讓她看傻眼2020-01-14 10:36
道路有坑洞女子踩空骨折求償 基市府不認帳法官判要賠2020-01-14 15:33
拿「帶走貓」逼老婆行房 色夫完事裸躺被警方當場抓2020-01-14 17:10
媽曝兒睡姿「太奇葩」 單腳懸空都沒醒網笑翻： 這個不讚不行！2020-01-14 18:25
到好市多換輪胎 10天後高架橋上胎皮噴飛、板金凹洞2020-01-14 19:51
影／蘇貞昌屏東祖墳龍柏選前遭竊 地方熱議：破壞風水2020-01-14 14:40
影／台南輪胎廠大火上午撲滅晚上死灰復燃 惡臭四溢2020-01-14 19:36
弟動手打傷玷辱弱女 哥氣得大義滅親報警2020-01-14 07:46
花心男友1妻3妾 小5批「1隻鳥捅4個洞」被判拘役2020-01-14 13:55
苗栗市鈑噴廠大火夾雜爆炸聲 臭煙衝天嚇人2020-01-14 12:12
影／退伍情報官淪共諜 高院：領國家俸祿卻沒忠誠2020-01-14 16:32
高雄警員捲包庇賭博電玩 遭控收80萬大逆轉無罪2020-01-14 11:04
宜蘭男自稱有特殊性需求 四度來台北強摸女子下體遭逮2020-01-14 22:55
參訪後變共諜 還LINE「奪島」戰術給退役軍官2020-01-14 17:29
男嬰在保母房內沒了氣息 送醫不治2020-01-14 22:27
中市警兩線兩星警務員 向砂石業者收賄70萬被訴2020-01-14 11:36
掬水軒前董娘漏稅4千萬不歸 台北分署全數追回2020-01-14 09:46
新城警分局演練防搶圍捕 「搶匪」員警仆街NG影片暴紅2020-01-14 17:48
留言