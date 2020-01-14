男嬰在保母房內沒了氣息 送醫不治

高雄市前金區今晚發生一件嬰兒意外死亡案，一名不到一歲的男嬰由郭姓保母照料，晚間7點50分許，保母報案指男嬰在房間內沒了氣息，保母為他做心肺復甦術，隨後救護人員到場後，接手急救並送高醫，仍回天乏術。

男嬰身體無明顯外傷，究竟死因為何，仍待司法相驗查明。郭姓保母正在派出所製作筆錄，要釐清案情。