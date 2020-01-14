春節7天連假 高市警推薦外出道路看這裡

春節7天連假將近，高雄市警察局三民二分局為因應轄區內九如一路、民族一路、大順二路等交通要道車潮秩序，派遣員警執行交通崗勤務外，警方也提醒屆時國道一號鼎金系統封閉，可找替代道路，避開車潮。

三民二分局交通組長劉易鑫指出，國道一號進出高雄市要道鼎金系統民族匝道，因施工封閉一年，影響國十東行及國一南下車輛，可改利用國一九如、中正、楠梓、鼎力路交流道、國十翠華路匝道、仁武等周圍交流道，提前進入國道系統。

相關替代道路還有原民族路往北車流，可提前由天祥二路轉自由三路，再轉重立路及文自路，由文自入口匝道進入高速公路；原民族路往南車流，可提前由重愛路轉文自路，由文自入口匝道進入高速公路。

此外，大中路國一北上入口匝道，仍維持通行，但因道路施工限縮，民眾可提早改道；原大中路東西向車流，可沿大中一路西行走自由路、重信路、文自路，由文自入口匝道進入高速公路；另由天祥路、鼎中路、大中路（行駛）國一北上。