嫌開太慢、按喇叭又不讓道 3男逼停前車砸爛車窗被法辦

蔡姓男子日前開車行經北海岸公路核二廠路段，遭人開車攔下，車窗還被人持拔釘器砸破，車內幼兒受驚嚇事件，在網路引發熱議。涉案的劉姓、詹姓、簡姓男子今到案，劉供稱，蔡開太慢，按喇叭示意又不讓道，才會被激怒。警方偵詢後，將3人依恐嚇、毀損罪嫌函送法辦。

蔡男在網路貼文說，1月11日投票日當天開車載老婆和兩名幼兒出遊，晚間7點多行經核二廠附近內線車道，一輛轎車從外側超車，斜停在他前方後，3名男子下車，其中1人手持拔釘器，怒氣沖沖走到車外辱罵他，還拿拔釘器砸駕駛座車窗，碎玻璃四散，連後座的小孩身上都有。

蔡的貼文分享到臉書爆料公社後，引發網友熱烈討論。有人說事出必有因，蔡男應該說出「前面」發生什麼事，可能也有要檢討之處；但多數人都認為不管什麼理由，當街攔車，還砸人家的車，都要受譴責。

新北市金山警分局根據蔡男提供的行車紀錄器，通知女姓車主說明，今天循線找到3名案發當天借車的男子到案說明。

據了解，事發當晚劉姓開車行駛台2線內側車道，跟在蔡車後方。他認為對方開太慢，一路按喇叭，但前車都不讓道，才會氣急敗壞的逼停蔡男，下車後持拔釘器砸爛蔡的車窗洩憤。