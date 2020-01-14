不一樣的消防工作 火災調查女專員建功破縱火案

新北市消防局今舉辦119消防楷模表揚大會，市長侯友宜親頒獎狀，感謝警、義消對救災工作的付出，稱讚消防人員是市民安居樂業的重要功臣。

消防局今天表揚185名對防、救災有功人士，成員有警消、義消、婦宣及救護隊成員，還包括一般民眾鮮少知道的火災調查科人員。消防局表示，火災調查主要工作是災後確認起火點、釐清起火原因，以利後續針擬定預防類似意外再發生的辦法，工作看似簡單安全，但其實火場殘留餘溫和許多毒氣，還有一些玻璃、尖銳物等看不見的危險埋在燒毀物品下，再加上調查結果可能會民眾災損理賠爭議，壓力也是不小。

火災調查科專員王惠慧對調查工作有自己的執著，當儀器或實驗有問題時，總會埋首工作，時常為了調查結果奮戰到半夜。三重曾發生一起縱火案，案件起初看似電動自行車自燃，但她查出車輛有移動痕跡，才讓案件得以偵破。

王惠慧今天從侯友宜手中接過獎狀。她表示，許多經驗的累積，成就今日的自己。也期許未來火災調查工作上，能發揮所長、傳承經驗，為新北消防更盡一份心力。