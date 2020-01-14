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不一樣的消防工作 火災調查女專員建功破縱火案

2020-01-14 20:24聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北市消防局今舉辦119消防楷模表揚大會，市長侯友宜親頒獎狀，感謝警、義消對救災工作的付出，稱讚消防人員是市民安居樂業的重要功臣。

消防局今天表揚185名對防、救災有功人士，成員有警消、義消、婦宣及救護隊成員，還包括一般民眾鮮少知道的火災調查科人員。消防局表示，火災調查主要工作是災後確認起火點、釐清起火原因，以利後續針擬定預防類似意外再發生的辦法，工作看似簡單安全，但其實火場殘留餘溫和許多毒氣，還有一些玻璃、尖銳物等看不見的危險埋在燒毀物品下，再加上調查結果可能會民眾災損理賠爭議，壓力也是不小。

火災調查科專員王惠慧對調查工作有自己的執著，當儀器或實驗有問題時，總會埋首工作，時常為了調查結果奮戰到半夜。三重曾發生一起縱火案，案件起初看似電動自行車自燃，但她查出車輛有移動痕跡，才讓案件得以偵破。

王惠慧今天從侯友宜手中接過獎狀。她表示，許多經驗的累積，成就今日的自己。也期許未來火災調查工作上，能發揮所長、傳承經驗，為新北消防更盡一份心力。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，消防工作遠比其他縣市艱辛，然而消防及義消人員不斷精進自己的學識與技術，勇於面對日趨複雜的災害現場，僅代表401萬8600名市民向每位從事消防工作的人員表達感謝之意，市府一定會做第一線救災人員的強力後盾，新的一年大家莫忘初衷，共同為民眾生命財產安全努力。

新北市消防局火場調查科專員王惠慧（右）從市長侯友宜手中接過獎狀。記者陳俊智/攝影
新北市消防局火場調查科專員王惠慧（右）從市長侯友宜手中接過獎狀。記者陳俊智/攝影
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新北市消防局火場調查科專員王惠慧（右）從市長侯友宜手中接過獎狀。記者陳俊智/攝影
新北市消防局火場調查科專員王惠慧（右）從市長侯友宜手中接過獎狀。記者陳俊智/攝影
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新北市消防局火場調查科專員王惠慧（中）獲獎，不少消防兄弟搶著合影。記者陳俊智/攝...
新北市消防局火場調查科專員王惠慧（中）獲獎，不少消防兄弟搶著合影。記者陳俊智/攝影
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火災

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