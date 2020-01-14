空軍男士官、女兵失聯 陳屍大崗山產業道路轎車內

高雄市岡山田寮大崗山產業道路上，驚聞防空飛彈指揮部黃姓士官與吳姓女兵陳屍車內，已經失去生命跡象，檢警與軍方正介入了解。初步了解，疑跟感情因素有關。

據了解，已婚黃姓士官與吳姓女兵疑似有感情糾葛。今天上午，黃姓死者的家屬前往警局通報失蹤，不料下午就在通往雷達站的山區產業道路發現兩人遺體，有無留下遺書還在調查中。

由於軍人身分敏感，檢警不便透露太多，死者家屬已趕抵分駐所，警方將進一步釐清案發原因。

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