農曆年前台東釋迦行情看漲 成宵小覬覦目標！

台東縣東河鄉興昌村一處釋迦園，13日發現逾1萬斤左右的釋迦遭偷採，估計損失超過50萬元。台東縣長饒慶鈴相當重視，要求警方加強巡邏，也請農業處通報各農會，籲請農民注意。縣府農業處表示，將建議中央農產竊盜險納入保險範圍。

農業處指出，被害康姓農友13日早上巡視果園時，發現園區內大目釋迦不翼而飛，研判竊賊由外圍往內偷採，且不排除竊賊應是集體作業，估計應該花2到3小時就將釋迦剪光光。康農投資成本約20萬元，被竊的釋迦逾1萬斤，目前A級果每斤約72元、B級每斤約62元，損失金額超過50萬元。

而饒慶鈴聽聞訊息，立即打電話給縣警局長邱文亮，要求各分局春節前加強巡邏，保障農民財產安全，也請農業處通報各個農會提醒農民朋友多加注意，保護自己的果園，更呼籲盤商們收購時，不要接收來路不明的果品，以確保農民權益。