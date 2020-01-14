農曆年前台東釋迦行情看漲 成宵小覬覦目標！
台東縣東河鄉興昌村一處釋迦園，13日發現逾1萬斤左右的釋迦遭偷採，估計損失超過50萬元。台東縣長饒慶鈴相當重視，要求警方加強巡邏，也請農業處通報各農會，籲請農民注意。縣府農業處表示，將建議中央農產竊盜險納入保險範圍。
農業處指出，被害康姓農友13日早上巡視果園時，發現園區內大目釋迦不翼而飛，研判竊賊由外圍往內偷採，且不排除竊賊應是集體作業，估計應該花2到3小時就將釋迦剪光光。康農投資成本約20萬元，被竊的釋迦逾1萬斤，目前A級果每斤約72元、B級每斤約62元，損失金額超過50萬元。
而饒慶鈴聽聞訊息，立即打電話給縣警局長邱文亮，要求各分局春節前加強巡邏，保障農民財產安全，也請農業處通報各個農會提醒農民朋友多加注意，保護自己的果園，更呼籲盤商們收購時，不要接收來路不明的果品，以確保農民權益。
農業處長許家豪表示，接近農曆年，目前正值釋迦產季，市場價格持續上揚中，農民辛苦一年盼望豐收、賣個好價錢，過個好年，但不肖宵小也虎視眈眈；為保障農民權益，將於行政院農委會會議中，建議將農產竊盜險納入保險範圍，並在農業設施補助中增列監視器設備補助，以保全農作。
留言