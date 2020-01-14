高雄塑膠原料丙二酚倉庫火警 疑人為操作不當造成

高雄林園區工業三路上某工廠今天下午3點多時傳火警，一間堆滿丙二酚的倉庫因不明原因起火，現場悶燒約30分鐘，消防員馳援現場後，佈水線灌救，幸無人員傷亡。

這間位於林園三路的2層鐵皮屋建築，堆滿塑料原料丙二分，今天下午3點39分左右傳出火苗，高雄市消防局接獲報案，派出6分隊9車19人到場灌救，在4點10分時控制火勢。