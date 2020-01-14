台南市住宅火災頻傳 消防局分析：煮食不慎占第一

台南市最近火災頻傳，消防局今天統計分析，去年住宅火災起火原因，以爐火烹調煮食不慎最多，占39.72％；電氣因素第2位占25.63％；遺留火種居第3位，占21.97％。消防局將持續宣導「人離火熄」重要觀念，及油鍋起火正確處理方式，以及加強宣導用電知識。

消防局火災預防科說，煮食不慎，經常引發住宅火災原因，如遇油鍋起火，正確的滅火方式是先蓋上鍋蓋、再關爐火、靜置2分鐘以上、冷卻後再開鍋蓋，蓋上鍋蓋能夠有效隔絕空氣、阻斷助燃物。為防範電氣火災，民眾應經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象。

另外最近幾件重大工廠火災，雖未造成傷亡，但年關將近，各大行業為趕於年前出貨，常忽略安全管理，消防局建議工廠作業時應多加留意操作時相關SOP與安全防範措施，以及機台定期維護保養，避免相關類似案件發生。