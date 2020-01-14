年關近 台南市議會市警局頒發春安慰問金

年關近，台南市議會議長郭信良今下午議會同仁，前往市警局頒發109年春安工作慰問金95萬元，除表達感謝之意，慰勉市警局及義警、民防、巡守隊等民力對於維護南市治安重大貢獻。

郭信良率領市議員蔡育輝、李宗翰、趙昆原等人下午在市警局局務會議前來到現場，市警局長周幼偉代表警方感謝議會對警政業務的全力支持。

郭信良說，去年選前，市警局偵辦國民黨後壁區黨部遭放置爆裂物案，辦案同仁攻堅過程勇敢果決，確保無任何人員、民眾傷亡，展現警察打擊犯罪行動力；本次第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉安全維護工作，過程順利，圓滿達成任務。

而在交通方面，市警局在局長周幼偉到任後，自108年8月1日起推動取締闖紅燈等各項交通改善措施，本市每天平均傷亡件數較上一期減少約17件。他代表市議會及全體南市民感謝這一年來警察、民力同仁的辛勞。

周幼偉表示，農曆春節前後及年假期間，民眾常有提領現金需求，有關金融機構巡守、防搶、防竊、護鈔等項目，是當前為治安指標。