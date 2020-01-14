請假陪同傅崐萁謝票摔車 花縣府官員留院觀察

花蓮無黨籍立委當選人傅崐萁昨天在瑞穗鄉車隊拜票，一名陪同謝票的花蓮縣府官員疑似因安全扣環鬆落摔落車下，頭部著地，目前仍在醫院觀察；傅崐萁陣營對此至今皆未回應。

受傷的范姜幸玲為花蓮縣府文化局約用人員，任務編組在行政研考處北區服務中心副主任，因傅崐萁競選期間，多次擔任傅崐萁造勢、拜謝票主持人，外界質疑違反行政中立。中央社記者詢問縣府人事處，人事處僅表示范姜幸玲13、14日請補休假。

目擊者表示，昨天傅崐萁拜票車隊行經瑞穗，范姜幸玲疑似因安全扣環脫落摔下車，頭部、手部挫傷，意識清楚，當下所有車隊停車處理，暫停後續謝票行程，范姜幸玲則因頭部著地在花蓮慈濟醫院留院觀察。