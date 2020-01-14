道路有坑洞女子踩空骨折求償 基市府不認帳法官判要賠

姜姓女子把車停在基隆市義三路停車格，下車後踩到路面坑洞跌倒，造成右腳蹠骨骨折，申請國賠被拒，提告求償。市府辯稱，意外當天警、消無姜女報案或救護紀錄，也無停車收費紀錄，有可能是在別處受傷。基隆地院審結，依據事證認定姜女確因到坑洞受傷，判市府要賠償姜女近16萬元，全案可上訴。

姜女提告指出，2018年6月26日上午11點多，她將車停放基隆市義三路旁停車格，下車後繞過車頭進入騎樓時，因為踩進路面坑洞，跌坐在地，造成右腳第5蹠骨骨折，經治療到同年10月4日才能上班。請求市府賠償醫藥費1萬多元，不能工作99天薪資損失16萬8000 元，精神損害賠償12萬元，合計30萬元。

市府抗辯，事故地點並無姜女所指坑洞，縱然有，姜女也並未證明傷勢是因踩入坑洞造成。相類似國賠事件應有報案紀錄、就醫紀錄或監視器等佐證，姜女均未提出，且未證明事故發生時確有將車停在停車格，行走動線也與公司路線不符，可能是事發前在別處造成腳受傷。

姜女聲請傳喚當天摔傷後和她見面的陳姓女子當證人，陳女證稱，去年某日中午過後，姜女來送產險文件，離開時有注意到她的腳一跛一跛的。問她怎麼了，回答摔倒還是怎樣，沒有記得很清楚，後來再看到她，腳就包起來了。

法院向姜女就醫診所調取病歷，得知當晚她確有就醫，參以陳女證詞，堪認姜女指稱停車後踩入坑洞跌倒受傷屬實。

市府質疑無報警、救護車送醫紀錄，姜女辯稱，跌倒受傷後腳很痛，但不曉得是骨折，還是到公司辦公事，之後忍痛開車回新北市永和區家中，但到家時因疼痛無法下車，家人再帶她就醫才知骨折。至於行走動線爭議，姜女說，因為騎樓停滿車，才會繞過車頭行走。

法官認為，走路扭傷腳踝，未必立即無法行走。姜女雖未當場電召救護車送醫，也無報警，但仍不足以認定她並非於指述時、地受傷。另外因停車不久或管理員巡迴頻率等因素未開單，不能以無停車收費記錄，做出不利原告認定。

法官說，姜女提告前曾請求國家賠償，並提出案發後2天拍的現場照片，停車格前端確有坑洞。參酌市府拒絕賠償理由書，並未否認停車格前方有坑洞存在，僅認姜女行走動線無可能經過坑洞。