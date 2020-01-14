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昨陪傅崐萁謝票不慎摔落宣傳車 花蓮縣府秘書進加護病房

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縣府秘書陪傅崐萁謝票 不慎摔落宣傳車送醫急救

2020-01-14 13:45聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新科立委傅崐萁昨天中午在瑞穗掃街謝票，沒想到陪同的花蓮縣政府秘書范姜幸玲疑似安全扣環鬆脫，不慎跌落摔出宣傳車外，緊急送往慈濟醫院，目前在外科加護病房，要留院觀察3天。

根據目擊者表示，范姜幸玲疑似未扣緊安全扣環，導致扣環鬆脫，在謝票車隊行進中，整個人往後摔出宣傳吉普車外，摔落當下意識清楚，頭部、雙手及背部有明顯挫傷，緊急送往慈濟醫院急救，進行全身斷層掃描，現在外科加護病房，留院觀察3天。

范姜幸玲這幾天陪同傅崐萁掃街謝票，手持麥克風廣播，上月在臉書寫下喉嚨腫痛，需要吃藥。據了解，昨天摔落意外，縣府封鎖消息，直到今天前立委賴坤成在臉書發文才讓消息曝光，但賴坤成臉書現已關閉。

前立委賴坤成在臉書發文才讓范姜幸玲受傷消息曝光，但賴坤成臉書現已關閉。圖／翻攝臉...
前立委賴坤成在臉書發文才讓范姜幸玲受傷消息曝光，但賴坤成臉書現已關閉。圖／翻攝臉書
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花蓮縣政府秘書范姜幸玲陪傅崐萁掃街，疑似安全扣環鬆脫受傷。圖／翻攝臉書
花蓮縣政府秘書范姜幸玲陪傅崐萁掃街，疑似安全扣環鬆脫受傷。圖／翻攝臉書
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傅崐萁賴坤成慈濟

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