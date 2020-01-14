縣府秘書陪傅崐萁謝票 不慎摔落宣傳車送醫急救

花蓮新科立委傅崐萁昨天中午在瑞穗掃街謝票，沒想到陪同的花蓮縣政府秘書范姜幸玲疑似安全扣環鬆脫，不慎跌落摔出宣傳車外，緊急送往慈濟醫院，目前在外科加護病房，要留院觀察3天。

根據目擊者表示，范姜幸玲疑似未扣緊安全扣環，導致扣環鬆脫，在謝票車隊行進中，整個人往後摔出宣傳吉普車外，摔落當下意識清楚，頭部、雙手及背部有明顯挫傷，緊急送往慈濟醫院急救，進行全身斷層掃描，現在外科加護病房，留院觀察3天。