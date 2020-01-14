海巡署春節全國威力掃蕩 署長校閱陸海空能量誓師啟動

大選過後準備迎接春節，民生各項需求大增，海巡署為維護過年重點期間國境安全及杜絕不法，今天起全國同步實施擴大威力掃蕩勤務，由署長陳國恩親自主持誓師大會，宣示結合陸、海、空勤務能量，強化台灣海域及邊境防護效能，展現掃蕩非法與防疫決心。

署長陳國恩今天前往台北港海巡基地主持誓師大會，包括北部分署岸巡隊、艦隊分署海巡隊、偵防分署查緝隊及特勤隊等單位，合計1艦、4艇、28車、186人接受校閱。

陳國恩指出，去年度海巡署透過國際合作，共查獲近9公噸走私毒品，同時查獲50把各式槍枝、752發子彈，強制驅離超過1400艘越界作業大陸漁船，查扣99艘、留置599人，總計罰鍰8065萬元，其中查扣的7艘越界抽運砂船，有2艘已經遭法院拍賣，額外為國庫進帳8480萬元。

海巡署除了不斷精進人員勤務作為，亦陸續添置科技執法設備，包括無人機、紅外線熱影像等等，同時採購4艘4000噸級巡防艦，第1艘年底就會交船，艦上除有醫療設備，更有機庫可讓直升機駐艦值勤。

而春節期間出入境旅客大增，非洲豬瘟及武漢肺炎的防疫也是重點工作，去年成立的海巡偵搜犬區隊，將投入港口安檢勤務。