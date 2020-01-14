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中和香鋪店違法囤積爆竹 消防取締嚇傻：超量16倍

2020-01-14 13:15聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市消防局第七大隊南勢分隊接獲線報，昨天前往位於中和區興南路段上的一間香鋪店查緝，發現店內非法存放超量16倍的爆竹，立即全數查扣，並依法開立舉發單。

第七大隊長洪萬見指出，年關將近，不少香鋪店因應春節期間公司行號開工、民間習俗送神日燃放使用等宗教習俗，陸續違法進貨儲放大量爆竹煙火，如果發生火災，後果不堪設想，新北市消防局為維護民眾安危，近日加強取締香鋪店違法囤積爆竹。

南勢分隊日前接獲線報，指出位於中和興南路段上的一間香鋪店違法囤積大量爆竹，經昨日前往查緝，果然在店內起出爆竹，總重高達502.34公斤，足足超量16倍，消防員立即將大量爆竹查扣，並依法開立舉發單，帶回香鋪店的負責人沈姓女子（60歲）進行調查，還給中和居民安心的生活環境。

洪萬見呼籲，民眾如有發現可疑人車疑似有違法囤積爆竹舉動，請速通知119派員取締，過年期間民眾也請勿施放爆竹煙火，以維護公共安全。

洪萬見並呼籲相關業者，在營利前提下也要顧及自身及他人安全。依爆火煙火管理條列規定，達管制量爆竹煙火應於合法場所儲存及販賣，應投保公共意外責任保險，若違反以上規定將面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰。

新北市消防局第七大隊南勢分隊接獲線報，指出中和區興南路段上有間香鋪店違法囤積爆竹...
新北市消防局第七大隊南勢分隊接獲線報，指出中和區興南路段上有間香鋪店違法囤積爆竹，經昨天前往查緝，果然起出大量爆竹。圖／第七大隊提供
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消防員在店內起出總重高達502.34公斤的爆竹，足足比合法量超出16倍。圖／第七...
消防員在店內起出總重高達502.34公斤的爆竹，足足比合法量超出16倍。圖／第七大隊提供
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新北市消防局第七大隊南勢分隊接獲線報，指出中和區興南路段上有間香鋪店違法囤積爆竹...
新北市消防局第七大隊南勢分隊接獲線報，指出中和區興南路段上有間香鋪店違法囤積爆竹，經昨天前往查緝，果然起出大量爆竹。圖／第七大隊提供
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