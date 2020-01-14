親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大馬華僑分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國民黨掀改革聲浪！跟進江啟臣、蔣萬安 沈智慧辭中常委

蔡英文狂勝故鄉票卻跌兩成 老家鄉親：不是沒有原因的

年關近7旬婦剩兒子相依為命 消防這舉動讓她眼淚潰堤

2020-01-14 12:38聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市73歲吳姓婦人半年前先生過世，和在台北、桃園2地奔波工作的兒子相依為命，她雙腳不良於行、右眼失明，白天獨居曾2度摔傷昏迷，轄區大林消防分隊因救護發現吳的窘境，今到場訪視並贈送物資，吳感動得紅了眼眶不斷說謝謝，表示今年圍爐雖少了丈夫陪伴，但多了社會大眾的溫暖。

吳婦回憶，她年輕時曾在印刷廠工作，後來年紀大退休和先生同住，但去年中老公罹癌過世，現在白天剩下她1人獨居，在不到4坪大房間看看電視打發時間，附近老鄰居也會時常來關心她照料起居，由於兒子在台北市從事貨運，每周3天深夜下班都會趕回桃園陪伴她，一大早又得趕回去上班。

吳婦說，每年過年和先生、兒子一家三口都會圍爐，想到今年剩她和兒子不禁難過掉淚，雖然冷清但也很珍惜彼此，兒子也常和她說「媽媽，平常要節儉一點喔」，她體諒對方工作辛苦，叮嚀要多休息，別太勞累，不用趕著回來沒關係。

她還說，現在日子過得辛苦，但自己個性要強，凡事不好意思麻煩別人，兒子工作雖忙但也很貼心，為掌握母親健康，辦手機讓她貼身攜帶，房間內也加裝座椅、插座讓她更方便。

大林分隊今和義消分隊、桃園防火宣導分隊贈送物資給吳，也到家安裝住警器並檢查各式插座、熱水器強制排氣功能是否正常；桃園區防火宣導隊分隊長倪惠倫說，在轄區宣導時得知吳婦急需幫忙，也包了紅包給她盼能過個好年。

吳收下物資眼淚忍不住潰堤，口中喃喃自語不斷說謝謝，卻也不斷說「不好意思麻煩大家了」，倪也抱著她說「不要哭，你哭我也很難過」。

大林分隊長李政諺表示，過去吳過去曾在廁所昏迷、走樓梯跌倒摔傷，同仁2度到場施以救護，發現她先生半年前罹癌過世，兒子在台北工作，為照顧母親得2地奔波，吳平時則一人獨居，但不良於行、右眼近乎失明，日常生活需人照顧。

福安里長鄭西元指出，吳目前領有低收補助，社會局每周一到周六，會由居家看護替她擦澡、打掃，並送午、晚餐，不過她目前住在租屋處，每月扣掉房租生活花費大約3、4000元，仍十分拮据。

桃園區防火宣導隊分隊長倪惠倫（左）得知吳婦（中）急需幫忙，也包了紅包給她盼能過個...
桃園區防火宣導隊分隊長倪惠倫（左）得知吳婦（中）急需幫忙，也包了紅包給她盼能過個好年。記者曾健祐／攝影
分享
吳婦（左）白天獨居，曾在家中2次跌倒昏迷，大林分隊長李政諺（右）今和義消、桃園防...
吳婦（左）白天獨居，曾在家中2次跌倒昏迷，大林分隊長李政諺（右）今和義消、桃園防火宣導隊到場關懷並贈送物資。記者曾健祐／攝影
分享
消防檢查吳家中熱水器強制排氣功能是否正常，也替她加裝住警器。記者曾健祐／攝影
消防檢查吳家中熱水器強制排氣功能是否正常，也替她加裝住警器。記者曾健祐／攝影
分享

獨居失明

延伸閱讀

統一超商送暖 黃阿瑪陪99歲嬤圍爐

推動建設 鄭文燦將請6立委協助

鄭文燦：將主動向6名立委當選人 簡報桃園需求

影／桃園力推重大建設 鄭文燦：排時間向立委簡...

相關新聞

苗栗市鈑噴廠大火夾雜爆炸聲 臭煙衝天嚇人

2020-01-14 12:12

不要說沒提醒你！彰化搶錢冠軍測速桿又轉向了

2020-01-14 12:27

貨車鐵架沒收起成「移動凶器」刮傷路旁轎車及輪胎

2020-01-14 10:18

基隆十大易肇事路段排名出爐 下班尖峰時間車禍最多

2020-01-14 11:38

突接近小孩「載你們去玩」 男子把小孩和家長都嚇到了

2020-01-14 11:04

19歲男子深夜騎車自撞人行道路燈桿 噴飛後倒地身亡

2020-01-14 10:36

「你若酒駕 我就改嫁」 尾牙多南警取締宣導酒後不開車

2020-01-14 09:32

失控撞公車 500萬元捷豹撞爛

2020-01-13 23:52

忘帶鑰匙男童寒夜瑟縮樓梯間 暖警自掏腰包供溫飽

2020-01-13 18:43

阿里山公路貨車機車對撞 騎士送醫不治

2020-01-13 17:57

中市建築工人17公尺高屋頂摔下 命危急救中

2020-01-13 16:53

海上作業大陸船員夾斷兩根手指 海巡馳援送醫

2020-01-13 15:57

影／女子看景跌落邊坡困3天！警消用捲筒擔架助脫困

2020-01-13 15:28

投票日遭惡煞攔車砸車窗 男帶幼子收驚

2020-01-13 14:27

北市Jaguar轎車高速追撞公車 車頭全爆零件噴飛

2020-01-13 13:56

小黃運將飆車還要女客給「司機很帥」評價 警：開罰

2020-01-13 13:45

台南仁德塑膠工廠大火 火勢向一旁民宅延燒

2020-01-13 13:44

新北119消防節周日登場 現場「里長茶葉蛋」呷免錢

2020-01-13 12:39

影／南投孕婦急產 小女嬰等不及救護車上探出頭

2020-01-13 11:42

台北劉男到宜蘭登巴博庫魯出墜落山谷 上午尋獲遺體

2020-01-13 11:17

守護心跳聲 竹市消防局患者救活、康復出院再創紀錄

2020-01-13 11:14

偷拿緬甸玉被老闆逮正著 男喊冤：我是想買它

2020-01-13 10:26

北海岸莽漢攔車拔釘器砸玻璃 駕駛幼子要帶去收驚

2020-01-13 10:06

影／外籍移工訂婚飲宴鬥毆 警快打帶回13人究辦

2020-01-13 09:33

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

北市Jaguar轎車高速追撞公車 車頭全爆零件噴飛

2020-01-13 13:56

吳怡農若在演藝圈是甚麼等級 網友認為像兩位男星

2020-01-13 15:28

台南仁德塑膠工廠大火 火勢向一旁民宅延燒

2020-01-13 13:44

資深媒體人病故 前員工按鈴無人回立即報警

2020-01-13 19:27

影／工人騎車疑跨越雙黃線 預拌車輾過命喪輪下

2020-01-13 20:05

「要到LINE了」台北空姐下機卻秒裝不認識 他隔天再po文態度逆轉

2020-01-14 10:47

陳柏惟打敗地方派系顏寬恒 網問潘恒旭說好的雞排呢

2020-01-13 15:10

台中人每屆投票都「搖擺」 他從投票數據找亮點

2020-01-13 12:58

楊梅三元街離奇命案逆轉 死者喉嚨撕裂傷引出弟弒兄

2020-01-13 16:22

鋼鐵韓家軍還沒接受敗選 她按鈴怒告全國選務人員

2020-01-13 18:39

超毛！飲料店老闆女兒後方「滿的」 師父驚：無法處理

2020-01-13 21:43

3泰國女觀光簽證來台賣淫「煮完菜就上」

2020-01-13 16:53

她吃虱目魚粥「驚見黃蟲卵」 網解答：根本賺到

2020-01-13 18:15

阿里山公路貨車機車對撞 騎士送醫不治

2020-01-13 17:57

拚到了！孫道存3000萬交保回家過年

2020-01-13 19:01

全職媽媽當外送員 寒冬清晨冒雨送餐讓她超感動

2020-01-14 09:41

女韓粉指陳菊貪汙被求償3百萬 她沒現身反告中選會瀆職

2020-01-13 14:20

警員抓姦 妻子外遇對象竟是同在警界任職的學長

2020-01-13 18:07

2歲男童關廁所活生生餓死 生母與男友遭起訴遺棄致死

2020-01-14 10:45

中市建築工人17公尺高屋頂摔下 命危急救中

2020-01-13 16:53

印章怪客車牌上蓋章 車牌遭汙損可自行清理也可換車牌

2020-01-13 15:02

分屍案主嫌棄屍影像曝光！犯案後神情輕鬆冷靜抽菸

2020-01-13 15:27

見妻與小王要離開摩鐵 肉身擋車人夫被判刑

2020-01-13 14:55

9證人證述性侵女助理 鈕承澤再限制出境8個月

2020-01-13 14:16

法官鬧失蹤遲交判決害人多關6天 離職仍被送監院

2020-01-13 16:34

醫師呼籲網友勿發「剁雞雞祭品文」 把網友逗樂了

2020-01-13 16:10

忘帶鑰匙男童寒夜瑟縮樓梯間 暖警自掏腰包供溫飽

2020-01-13 18:43

弟動手打傷玷辱弱女 哥氣得大義滅親報警

2020-01-14 07:46

影／女子看景跌落邊坡困3天！警消用捲筒擔架助脫困

2020-01-13 15:28

交換禮物太有梗 超巨大「藍芽耳機」讓她看傻眼

2020-01-14 10:36

天倫牌奏效 孫道存3000萬交保

2020-01-13 23:44

統促黨境外資金案外案 檢調搜長沙旅遊

2020-01-13 13:52

水電工劫老婦殺24刀 老闆也連帶要賠死者家屬

2020-01-13 15:25

女華僑分屍案 警不排除行竊失風行凶

2020-01-13 23:41

老爺爺走錯投票所無助 暖男伸援手揭辛酸

2020-01-13 15:06

蘭嶼運毒案一審判刑過輕 台東地檢署今提上訴

2020-01-13 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top