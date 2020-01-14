年關近7旬婦剩兒子相依為命 消防這舉動讓她眼淚潰堤

桃園市73歲吳姓婦人半年前先生過世，和在台北、桃園2地奔波工作的兒子相依為命，她雙腳不良於行、右眼失明，白天獨居曾2度摔傷昏迷，轄區大林消防分隊因救護發現吳的窘境，今到場訪視並贈送物資，吳感動得紅了眼眶不斷說謝謝，表示今年圍爐雖少了丈夫陪伴，但多了社會大眾的溫暖。

吳婦回憶，她年輕時曾在印刷廠工作，後來年紀大退休和先生同住，但去年中老公罹癌過世，現在白天剩下她1人獨居，在不到4坪大房間看看電視打發時間，附近老鄰居也會時常來關心她照料起居，由於兒子在台北市從事貨運，每周3天深夜下班都會趕回桃園陪伴她，一大早又得趕回去上班。

吳婦說，每年過年和先生、兒子一家三口都會圍爐，想到今年剩她和兒子不禁難過掉淚，雖然冷清但也很珍惜彼此，兒子也常和她說「媽媽，平常要節儉一點喔」，她體諒對方工作辛苦，叮嚀要多休息，別太勞累，不用趕著回來沒關係。

她還說，現在日子過得辛苦，但自己個性要強，凡事不好意思麻煩別人，兒子工作雖忙但也很貼心，為掌握母親健康，辦手機讓她貼身攜帶，房間內也加裝座椅、插座讓她更方便。

大林分隊今和義消分隊、桃園防火宣導分隊贈送物資給吳，也到家安裝住警器並檢查各式插座、熱水器強制排氣功能是否正常；桃園區防火宣導隊分隊長倪惠倫說，在轄區宣導時得知吳婦急需幫忙，也包了紅包給她盼能過個好年。

吳收下物資眼淚忍不住潰堤，口中喃喃自語不斷說謝謝，卻也不斷說「不好意思麻煩大家了」，倪也抱著她說「不要哭，你哭我也很難過」。

大林分隊長李政諺表示，過去吳過去曾在廁所昏迷、走樓梯跌倒摔傷，同仁2度到場施以救護，發現她先生半年前罹癌過世，兒子在台北工作，為照顧母親得2地奔波，吳平時則一人獨居，但不良於行、右眼近乎失明，日常生活需人照顧。