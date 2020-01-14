不要說沒提醒你！彰化搶錢冠軍測速桿又轉向了

位在彰化市台74甲（東外環）2.2K處南下固定桿，去年元旦由朝北轉向南照後，取締件數冠軍，達1萬8276件，今年元月起，又再轉向北照，也就是往台中方向下坡拍。本報資料照片 分享 facebook 彰化縣一般道路既有59處地點設置固定測速桿，位在彰化市台74甲（東外環）2.2K處南下固定桿，去年元旦由朝北轉向南照後，取締件數冠軍，達1萬8276件，估計進帳3千萬元。今年元月起，又再轉向北照，也就是往台中方向下坡拍，有的駕駛人不察，通過未減速，擔心再為這支固定桿再添業績。

前年只排名第四的彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，去年元月從下坡北向照相，改朝上坡南向後，就拍得不停，全年全年就達1 萬18276件躍居榜首。警方分析，此測速桿原本是照下坡路段，駕駛人被拍多了，都會自動減速，但改照上坡後，由於很多駕駛人從限速90公里的台74號線中彰快速道路接過來已屬一般道路的74號甲線，速限是70公里，卻往往疏於注意，當做快速道路在開，只要時速達80公里以上就會被拍照，吃到紅單。

很多駕駛人都知道台74甲（東外環）2.2K處這支固定桿是往南往上照，通過都會減速，但經過一年，今天有網友在網路上指稱，這支排行榜冠軍的固定桿又轉向了。彰化縣警察局交通隊組長汪振豪證實，從元月一日起已經轉向，但不是為了取締而取締，而是藉由轉向，讓駕駛人不要心存僥倖，不要超速。

這支固定桿此次轉向往北往下坡拍照，主要考量下坡時，很多車輛都未減速，危險性更高，希望固支桿轉向後，可以有效遏止超速。不過，汪振豪說，就算固定桿轉向，但往南上坡的車輛駕駛人，別以為就可以超速，因為警方也會密集部署三腳架測速器機動取締，唯有遵守速限規定，才不會吃到紅單。

縣警局表示，彰化目前有59處固定桿，但只有31處安裝測速照相儀器，除了測速照相儀器昂貴外，也取其虛虛實實，達到嚇阻的作用，這些測速器中，只有新型儀器可以轉向，並針對違規、肇事較多的路段，採取測速器轉向措施。去年元旦轉向的測速器，除台74甲（東外環）2.2K處固定桿，還有位在大村鄉中山路201.4K處的固定桿，不過，此次未跟進轉向。