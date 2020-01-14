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海巡署陸海空誓師 實施春節威力掃蕩

2020-01-14 12:27中央社 台北14日電

農曆春節將至，海洋委員會海巡署長陳國恩今天宣布，即日起開始執行春節重點期間全國擴大威力掃蕩工作，結合陸、海、空逾千人勤務能量，強化海域及邊境防護，和展現防疫決心。

海巡署今天發布新聞稿表示，為維護春節重點期間國境安全及杜絕不法，陳國恩上午特別前往台北港海巡基地主持誓師大會，宣布自今天起至春節期間於台灣本島及金、馬、澎外離島等地區，同步實施擴大威力掃蕩工作，展現海巡擴大掃蕩及防疫決心。

同時，全國同步動員大型巡防艦10艘、巡防艇26艘、汽機車199輛、無人機2架，以及出動1232人執法人員和4隻偵搜犬，結合陸、海、空勤務能量，強化台灣海域及邊境防護效能。

陳國恩表示，海巡署春節重點期間24小時不打烊，各海巡單位對於查緝走私及各項防疫工作等任務絕不鬆懈，關於中國大陸漁船、抽（運）砂船越界作業行為，仍會嚴正執法、不打折扣。

他說，對於海巡同仁春節堅守崗位的辛勞給予肯定，勉勵同仁展現維護海岸（域）秩序的決心，做好藍色國土守護者的角色，讓民眾安心過好年。

海巡署指出，有鑑於年節民生物資需求增加，為杜絕走私等不法情事發生，近年來海巡署陸續建置無人機、紅外線熱影像等裝備，將靈活運用於掃蕩勤務，以強化查緝效能。

另外，春節期間出入境旅客大增，適逢非洲豬瘟及中國大陸武漢肺炎疫情爆發之際，去年已成立海巡偵搜犬區隊，重點期間將投入港口安檢勤務，為偵緝及防疫工作注入新能量。

海巡署春節

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