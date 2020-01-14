苗栗市鈑噴廠大火夾雜爆炸聲 臭煙衝天嚇人

相關新聞
不要說沒提醒你！彰化搶錢冠軍測速桿又轉向了2020-01-14 12:27
貨車鐵架沒收起成「移動凶器」刮傷路旁轎車及輪胎2020-01-14 10:18
年關近7旬婦剩兒子相依為命 消防這舉動讓她眼淚潰堤2020-01-14 12:38
基隆十大易肇事路段排名出爐 下班尖峰時間車禍最多2020-01-14 11:38
突接近小孩「載你們去玩」 男子把小孩和家長都嚇到了2020-01-14 11:04
19歲男子深夜騎車自撞人行道路燈桿 噴飛後倒地身亡2020-01-14 10:36
「你若酒駕 我就改嫁」 尾牙多南警取締宣導酒後不開車2020-01-14 09:32
失控撞公車 500萬元捷豹撞爛2020-01-13 23:52
忘帶鑰匙男童寒夜瑟縮樓梯間 暖警自掏腰包供溫飽2020-01-13 18:43
阿里山公路貨車機車對撞 騎士送醫不治2020-01-13 17:57
中市建築工人17公尺高屋頂摔下 命危急救中2020-01-13 16:53
海上作業大陸船員夾斷兩根手指 海巡馳援送醫2020-01-13 15:57
影／女子看景跌落邊坡困3天！警消用捲筒擔架助脫困2020-01-13 15:28
投票日遭惡煞攔車砸車窗 男帶幼子收驚2020-01-13 14:27
北市Jaguar轎車高速追撞公車 車頭全爆零件噴飛2020-01-13 13:56
小黃運將飆車還要女客給「司機很帥」評價 警：開罰2020-01-13 13:45
台南仁德塑膠工廠大火 火勢向一旁民宅延燒2020-01-13 13:44
新北119消防節周日登場 現場「里長茶葉蛋」呷免錢2020-01-13 12:39
影／南投孕婦急產 小女嬰等不及救護車上探出頭2020-01-13 11:42
台北劉男到宜蘭登巴博庫魯出墜落山谷 上午尋獲遺體2020-01-13 11:17
守護心跳聲 竹市消防局患者救活、康復出院再創紀錄2020-01-13 11:14
偷拿緬甸玉被老闆逮正著 男喊冤：我是想買它2020-01-13 10:26
北海岸莽漢攔車拔釘器砸玻璃 駕駛幼子要帶去收驚2020-01-13 10:06
影／外籍移工訂婚飲宴鬥毆 警快打帶回13人究辦2020-01-13 09:33
分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過2020-01-12 22:16
青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元2019-12-22 13:25
劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚2019-12-17 19:08
熱門文章
北市Jaguar轎車高速追撞公車 車頭全爆零件噴飛2020-01-13 13:56
吳怡農若在演藝圈是甚麼等級 網友認為像兩位男星2020-01-13 15:28
台南仁德塑膠工廠大火 火勢向一旁民宅延燒2020-01-13 13:44
資深媒體人病故 前員工按鈴無人回立即報警2020-01-13 19:27
影／工人騎車疑跨越雙黃線 預拌車輾過命喪輪下2020-01-13 20:05
陳柏惟打敗地方派系顏寬恒 網問潘恒旭說好的雞排呢2020-01-13 15:10
「要到LINE了」台北空姐下機卻秒裝不認識 他隔天再po文態度逆轉2020-01-14 10:47
台中人每屆投票都「搖擺」 他從投票數據找亮點2020-01-13 12:58
楊梅三元街離奇命案逆轉 死者喉嚨撕裂傷引出弟弒兄2020-01-13 16:22
鋼鐵韓家軍還沒接受敗選 她按鈴怒告全國選務人員2020-01-13 18:39
超毛！飲料店老闆女兒後方「滿的」 師父驚：無法處理2020-01-13 21:43
3泰國女觀光簽證來台賣淫「煮完菜就上」2020-01-13 16:53
她吃虱目魚粥「驚見黃蟲卵」 網解答：根本賺到2020-01-13 18:15
阿里山公路貨車機車對撞 騎士送醫不治2020-01-13 17:57
拚到了！孫道存3000萬交保回家過年2020-01-13 19:01
全職媽媽當外送員 寒冬清晨冒雨送餐讓她超感動2020-01-14 09:41
女韓粉指陳菊貪汙被求償3百萬 她沒現身反告中選會瀆職2020-01-13 14:20
警員抓姦 妻子外遇對象竟是同在警界任職的學長2020-01-13 18:07
2歲男童關廁所活生生餓死 生母與男友遭起訴遺棄致死2020-01-14 10:45
中市建築工人17公尺高屋頂摔下 命危急救中2020-01-13 16:53
印章怪客車牌上蓋章 車牌遭汙損可自行清理也可換車牌2020-01-13 15:02
分屍案主嫌棄屍影像曝光！犯案後神情輕鬆冷靜抽菸2020-01-13 15:27
見妻與小王要離開摩鐵 肉身擋車人夫被判刑2020-01-13 14:55
9證人證述性侵女助理 鈕承澤再限制出境8個月2020-01-13 14:16
法官鬧失蹤遲交判決害人多關6天 離職仍被送監院2020-01-13 16:34
醫師呼籲網友勿發「剁雞雞祭品文」 把網友逗樂了2020-01-13 16:10
忘帶鑰匙男童寒夜瑟縮樓梯間 暖警自掏腰包供溫飽2020-01-13 18:43
弟動手打傷玷辱弱女 哥氣得大義滅親報警2020-01-14 07:46
影／女子看景跌落邊坡困3天！警消用捲筒擔架助脫困2020-01-13 15:28
交換禮物太有梗 超巨大「藍芽耳機」讓她看傻眼2020-01-14 10:36
天倫牌奏效 孫道存3000萬交保2020-01-13 23:44
統促黨境外資金案外案 檢調搜長沙旅遊2020-01-13 13:52
水電工劫老婦殺24刀 老闆也連帶要賠死者家屬2020-01-13 15:25
女華僑分屍案 警不排除行竊失風行凶2020-01-13 23:41
老爺爺走錯投票所無助 暖男伸援手揭辛酸2020-01-13 15:06
蘭嶼運毒案一審判刑過輕 台東地檢署今提上訴2020-01-13 14:59
曾發動連署要陳師孟自重 法官協會理事長換人做！2020-01-13 13:24
玻璃瓶砸頭、強脫褲拍裸照 北聯幫分子暴力討債被起訴2020-01-13 15:58
以陪總統拚外交作答辯 陳慶男拚海科館詐貸案無罪2020-01-13 15:55
害人多坐6天牢 法官移送監院2020-01-13 23:39
留言