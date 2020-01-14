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基隆十大易肇事路段排名出爐 下班尖峰時間車禍最多

2020-01-14 11:38聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警察局公布去年度交通事故統計資料，全年共發生近萬件事故，比前年微幅增加，並造成20人死亡，5千多人受傷。十大易肇事路段排名，麥金路居首，全年共發生417件事故。

市警局交通隊表示，去年全市共計發生9877件交通事故，比前年9755件增加122件，年增率1.25％。全年有20人因事故死亡，較前年7人減少2人。去年事故造成5638人受傷，與前年4728人相較，傷者增加910人，年增率近兩成。

警方依據去年發生事故件數列舉十大易肇事路段，排名依序是麥金路、中正路、基金一路、仁一路、源遠路、信一路、北寧路、南榮路、安一路和明德一路。

對照前年十大易肇事路段，麥金路取代中正路排名第一，明德一路是「新進榜」道路，把前年排名第九的八堵路擠出榜外。

警方說，發生交通事故除了帶來傷亡，也可能造成家庭經濟負擔，甚至衍生家庭悲劇，提醒民眾遵守交通法令，行經易肇事路段更要小心謹慎。

車禍發生時段部分，警方統計下午4點到6點共1386件最多，其次是晚上6點到8點1,265件，分析原因是下班尖峰時間車流量大。至於引發車禍原因，以未注意車前狀況941件最多，其次是轉彎未依規定及未保持安全距離。

警方表示，統計數字顯示老人步行發生交通事故比率仍高，建議高齡者在清晨或天色昏暗，視線不佳外出時，最好穿著顏色鮮明衣服或配戴反光飾物，騎乘腳踏車應於車尾加裝LED閃光燈或貼上反光標誌。行人穿越道路要遵守規則，並注意左右來車，以減少交通事故發生。

基隆市警察局公布去年度交通事故統計資料，十大易肇事路段排名以麥金路居首。記者邱瑞...
基隆市警察局公布去年度交通事故統計資料，十大易肇事路段排名以麥金路居首。記者邱瑞杰／攝影
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