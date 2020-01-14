看完醫生忘了車停哪 阿嬤求助警：機車不見了

台中市林姓婦人到台中醫院看診，要回家時卻忘記機車停放處，來回找了三、四趟依舊不見蹤影，心急報警哭訴，「我的機車不見了」。警員林孟儒安撫婦人情緒，經查拖吊紀錄與車型軌跡，研判機車仍在醫院附近，果然在急診室外側發現婦人紫色機車，林婦看到機車沒有遭竊鬆了一口氣，感謝警方冷靜與專業的協助。

台中市一名林姓婦人到台中醫院看完診，走到門口準備返家卻找不到她的機車，林在現場心急來回搜尋，就是不見機車身影，只好報警請求警方協助。

台中市警局第一分局西區派出所警員林孟儒到場，林婦急著上前哭訴，「我的機車不見了，怎麼找都找不到！」林員先安撫婦人情緒，再詢問機車車牌、顏色與相對停放位置。

林員查詢拖吊紀錄與車行軌跡，初步判斷機車應還停放在台中醫院附近，但放眼望去附近上百台機車，該從何找起？林員考量到老婦人進出醫院須由急診室的大門出入，根據過往經驗推測，其停放的位置應與急診室同側。

經過半個多小時的努力，林員終於在醫院內的停車場找到林姓婦人的紫色機車。

老婦人感激的不斷向林員道謝，並感慨，「我年紀大了，記憶力退化許多」，很感謝警察能在她著急慌亂的時候依舊保持冷靜，短時間內迅速找到自己的機車。

台中市第一警分局指出，民眾汽機車不見的報案情形時有所聞，但其實許多案件在釐清後，才發現只是不小心記錯了。