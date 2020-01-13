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影／工人騎車疑跨越雙黃線 預拌車輾過命喪輪下

2020-01-13 20:05聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市擔任工地粗工的張姓男子今天下午5時許，下班騎車行經北屯區旱溪西路近松竹五路口時，因不明原因跨越雙黃線，導致逆向行駛在對向車道、由魏姓男子駕駛的水泥預拌車閃避不及，直接撞上後，將張輾斃在車輪底下，警消獲報到場時，張已明顯死亡，沒有送醫，張的機車內置物箱及現場有散落保力達B，張是否有涉嫌酒駕，魏經查無有待釐清，魏則無酒精濃度，全案暫依過失致死罪偵辦，並報請檢察官相驗釐清死因。

據調查，張姓男子（21歲）是工地工人，今天下午5時許騎車沿北屯區旱溪西路往東山路方向行駛，準備返家，未料張騎過松竹五路不到100公尺後，就因不明原因跨越雙黃線，騎到對向車道，當時駕駛水泥預拌車的魏姓男子（43歲）一時閃避不及，魏車直接左側車輪直接輾過張，魏車煞車後，張被壓在左後輪下，警消到場時，張已明顯死亡，沒有送醫。

現場機車碎片散落一地，另外也有保力達的的空瓶，經查，張的機車置物箱內還有兩瓶保力達B，地面則有一瓶碎裂的保力達B，根據魏車車內的行車記錄器，確認張是逆向跨越雙黃線，魏經酒測後無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待後續調查，全案暫依過失致死罪嫌偵辦，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市北屯區旱溪西路、松竹五路今天下午5時許傳出死亡車禍，騎車的張姓男子疑跨越雙...
台中市北屯區旱溪西路、松竹五路今天下午5時許傳出死亡車禍，騎車的張姓男子疑跨越雙黃線後逆向行駛到對向車道，造成駕駛預拌車的魏姓男子閃避不及，張命喪輪下。記者陳宏睿／攝影
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台中市北屯區旱溪西路、松竹五路今天下午5時許傳出死亡車禍，騎車的張姓男子疑跨越雙...
台中市北屯區旱溪西路、松竹五路今天下午5時許傳出死亡車禍，騎車的張姓男子疑跨越雙黃線後逆向行駛到對向車道，造成駕駛預拌車的魏姓男子閃避不及，張命喪輪下。記者陳宏睿／攝影
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檢察官車道行車記錄器

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