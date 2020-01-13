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阿里山公路貨車機車對撞 騎士送醫不治

2020-01-13 17:57聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣番路鄉63歲汪姓男子今天下午2時許騎3輪機車行經台18線由西向東，中埔往觸口方向，於31.4公里左右想左轉進入逐鹿社區返家，疑似未注意路況，與由東向西的對向直行小貨車對撞，消防人員到場時，汪男已失去呼吸心跳，經送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院急救無效，車禍原因尚待警方調查。

車禍現場零件散落一地，貨車疑似撞擊力過大，失控衝進路旁水溝，幸好貨車駕駛僅腳部擦傷。

聖馬爾定醫院表示，汪男於下午2點17分到院時已無生命跡象，手腳有多處擦傷及右腿骨折，院方於2點50分宣告汪男不治。

嘉義縣番路鄉逐鹿社區附近今天下午2時許發生死亡車禍，貨車疑似撞擊力過大，失控衝進...
嘉義縣番路鄉逐鹿社區附近今天下午2時許發生死亡車禍，貨車疑似撞擊力過大，失控衝進路旁水溝，幸好貨車駕駛僅腳部擦傷。記者陳玫伶／翻攝
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嘉義縣番路鄉逐鹿社區附近今天下午2時許發生死亡車禍，63歲汪姓男子騎機車返家疑似...
嘉義縣番路鄉逐鹿社區附近今天下午2時許發生死亡車禍，63歲汪姓男子騎機車返家疑似未注意車前路況與直行貨車對撞。記者陳玫伶／翻攝
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嘉義縣番路鄉逐鹿社區附近今天下午2時許發生死亡車禍，63歲汪姓男子騎機車返家疑似...
嘉義縣番路鄉逐鹿社區附近今天下午2時許發生死亡車禍，63歲汪姓男子騎機車返家疑似未注意車前路況與直行貨車對撞。記者陳玫伶／翻攝
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嘉義車禍骨折

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