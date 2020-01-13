iPhone 11新手機2萬便宜賣？ 男子險遭朋友詐騙

永康分局副分局長章振國（左）代表到超商頒感謝狀，感謝助警成功攔阻詐騙案。圖／永康分局提供 分享 facebook 統一超商台南永康店何姓店員發現民眾一次購買大量遊戲點數，主動提問得知是朋友告知「IPHONE11新手機限時只賣兩萬」消息要搶買，懷疑被騙協助警方成功攔阻購物詐騙，永康分局副分局長章振國今天代表前往超商頒發感謝狀，感謝助警成功攔阻詐騙案，減少民眾財產損失。

永康區王姓男子看到久未謀面朋友臉書留言，有店家慶祝新開幕要便宜賣蘋果IPHONE11新手機，1支只要兩萬元，相當心動，心想舊手機已使用多年想要換新機，立即與老友私訊。

對方向他保證是新機，要買要快，催促快去超商使用「遊戲點數」結帳，王心想曾是見過面的朋友，不疑有他，前往位於永康學區統一超商購買2萬元遊戲點數。

何姓店員發現民眾一次購買大額遊戲點數，直覺有異，立即主動提問原因，並向警方報案，鹽行派出所蔡姓巡佐及楊姓警員到場了解後，研判對方帳號可能遭盜，勸導撥打對方電話確認真假，經撥打數通電話後，對方不願接聽，僅回覆訊息「現在正忙，無法接聽電話」，迴避的態度讓王起疑。

蔡姓巡佐向男子說明以往詐騙案例，因臉書帳號遭人盜用而販賣低價商品時有所聞，這是典型的「盜用網路帳號」犯罪手法，王姓男子恍然大悟，決定放棄購買。

永康分局建議，有使用臉書社群啟用臉書登入兩階段驗證(簡訊或電子郵件通知)，可在帳號疑遭盜用時，使用者能第一時間進行處置，避免臉書帳號遭盜用，而淪為詐騙集團所使用的工具，如果發現這類假藉販賣手機的詐騙臉書或LINE ID，儘速向165反詐騙諮詢專線反映，以避免更多人受騙。