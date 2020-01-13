中市建築工人17公尺高屋頂摔下 命危急救中

台中市林姓建築工人下午在太平區德明路57巷的工地施工時，不慎自17公尺高的屋頂摔落，消防救護人員趕到時發現他頭部變形、身體多處骨折，到院前已無呼吸心跳，目前已送醫搶救中。

據了解，林姓工人（35歲）是下午3時在屋頂施作烤漆浪板覆蓋工作時，不慎從棚架上摔落。警方已將指派他作業、在當地地進行倉庫工程的劉姓包商（64歲）及現場其他工人帶回進一步了解，以釐清案情。 台中市林姓建築工人下午在太平區德明路57巷的工地施工時，不慎自17公尺高的屋頂摔落。圖／民眾提供 分享 facebook