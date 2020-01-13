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警防搶演練逼真行員融劇情 過年領大筆錢找警護鈔

2020-01-13 15:03聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

年關將近，為防範歹徒覬覦銀行犯案，桃園市警局大園分局今天上午在第一銀行大園分行舉辦防搶演練，由2名員警模擬假扮「搶匪」，歹徒共騎機車，闖入銀行，對空鳴槍「不許動」喝令行員交出現金，行員丟出鈔票，緊急按下鈴報警，警方趕到奪槍制伏1人、另1人逃逸，隨即被警網逮捕，演練過程逼真，不少民眾圍觀，現場行員說，「一度險嚇到，忘了這只是演戲」!

大園分局長郭森永表示，農曆春節將近，民眾前往銀行、郵局提領現金需求增加，為防金融機構發生搶劫犯罪，警方舉辦銀行防搶演練，提升銀行員緊急應變力之外，也提醒民眾一旦提領大筆現金時，要結伴同行、或聯絡警方協助護鈔，降低被搶機會。

大園分局在建立行防搶演練，2名假扮「搶匪」持槍模擬搶銀行，演練逼真，提醒民眾年節...
大園分局在建立行防搶演練，2名假扮「搶匪」持槍模擬搶銀行，演練逼真，提醒民眾年節領錢防匪徒覬覦。圖／大園警方提供
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大園分局在建立行防搶演練，2名假扮「搶匪」持槍模擬搶銀行，演練逼真，提醒民眾年節...
大園分局在建立行防搶演練，2名假扮「搶匪」持槍模擬搶銀行，演練逼真，提醒民眾年節領錢防匪徒覬覦。圖／大園警方提供
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大園分局在建立行防搶演練，2名假扮「搶匪」持槍模擬搶銀行，演練逼真，提醒民眾年節...
大園分局在建立行防搶演練，2名假扮「搶匪」持槍模擬搶銀行，演練逼真，提醒民眾年節領錢防匪徒覬覦。圖／大園警方提供
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搶劫郵局春節

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