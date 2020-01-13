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郭台銘稱「非常喜歡蔡壁如」 蔡壁如：我們是一家人

小黃運將飆車還要女客給「司機很帥」評價 警：開罰

2020-01-13 13:45聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

有一名徐姓網友在臉書社團「爆料公社」貼文，指本月9日時3名女子搭乘計程車，卻遇到司機飆速，還被要求在網路上評價內容註記「司機開車技術好」、「司機很帥等」，甚至被威脅「如果不給評價，就不讓下車，直接載到墾丁」。轄區警方三民二分局接獲報案表示，計程車司機交通違規行為，查證屬實將依法開單告發，至於其他違法事項，已主動介入偵查。

這名徐姓網友說，9日凌晨2點多時，他與友人到壽山忠烈祠看夜景，後因機車不足，只好讓其中的3名女子搭乘計程車下山，先行回到三民區的鼎山家樂福。

不過這3名女子，卻遇到計程車司機飆車下山，雖然3女有向司機要求開慢一點，但回應卻是「後面兩台機車跟著，不喜歡被跟，所以要甩掉他們！」

後來，計程車司機再次要求車上女子用網路叫車的女子，給予五星評價，還要註記說「司機很帥」、「開車技術很好」、「很快抵達目的地」，甚至說「不給五星評價，就不讓下車，直接載到墾丁」，直到開到鼎山家樂福時，計程車上的女子同意給予評價後，司機才大迴轉停車。

有網友觀看完後留言說「盲彎都轉到對向車道去了，運氣好就去了」、「很明顯是故意把後面摩托車甩開，開很快」等。

對此，三民二警分局鼎山所指出，民眾投訴計程車司機，逆向、違規左轉、闖紅燈等交通違規行為，查證屬實，將依法開罰。至於計程車司機若對當事人造成心生畏懼，將依法追查。

有一名徐姓網友在臉書社團「爆料公社」貼文，指本月9日時3名女子搭乘計程車，卻遇到...
有一名徐姓網友在臉書社團「爆料公社」貼文，指本月9日時3名女子搭乘計程車，卻遇到司機飆速，還要在網路上評價內容註記「司機開車技術好」、「司機很帥等」。記者邱奕能／翻攝
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