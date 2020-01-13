影／南投孕婦急產 小女嬰等不及救護車上探出頭

南投縣草屯鎮28歲盧姓孕婦昨在家因羊水破裂臨產，家人急忙報案，救護員到場後雖緊急搬運且將其載往醫院，未料送醫過程中，小嬰兒卻等不及的慢慢探出頭，救護員只能化身接生員，為盧接生也順利完成任務，母女均安。

南投縣消防局指出，昨上午8時50分獲到草屯鎮草溪路附近民宅有孕婦臨產，因此急遣草屯分隊救護車及女性救護員前往，到場時瞭解孕婦已破水「快要生了」就立即使用搬運器材將她從住家3樓運往救護車，並緊急送到鄰近的佑民醫院。

而該名孕婦住家其實距醫院僅2分鐘車程，且她的第一胎是採剖腹產，救護員評估應能順利抵達醫院生產，沒想到，盧女腹中的胎兒卻等不及，在送醫過程中，胎頭已經慢慢出來，救護員只好在車上緊急化身為接生員做接生準備。

洪姓救護員說，當下確認產婦情況正常，意識清楚，著手接生後不到半分鐘，小女嬰的頭就出來了，到院前30秒「呱呱落地」，到院後就交給醫院產房接手，而這是她第一次親手迎接新生命，當下專注接生，現在回想起來很高興完成任務。

草屯佑民醫院今則表示，該對母女昨由救護車載送到院後，隨即送往產房交由婦產科醫師進行後續處置，經評估兩人的身體健康狀況良好，小女嬰出生時重量則為2798公克，今天活動情形也很正常。