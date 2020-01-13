親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大馬華僑分屍案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

菲律賓火山噴發！首都火山灰封城，沈默43年的爆發危機

開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應

影／南投孕婦急產 小女嬰等不及救護車上探出頭

2020-01-13 11:42聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣草屯鎮28歲盧姓孕婦昨在家因羊水破裂臨產，家人急忙報案，救護員到場後雖緊急搬運且將其載往醫院，未料送醫過程中，小嬰兒卻等不及的慢慢探出頭，救護員只能化身接生員，為盧接生也順利完成任務，母女均安。

南投縣消防局指出，昨上午8時50分獲到草屯鎮草溪路附近民宅有孕婦臨產，因此急遣草屯分隊救護車及女性救護員前往，到場時瞭解孕婦已破水「快要生了」就立即使用搬運器材將她從住家3樓運往救護車，並緊急送到鄰近的佑民醫院。

而該名孕婦住家其實距醫院僅2分鐘車程，且她的第一胎是採剖腹產，救護員評估應能順利抵達醫院生產，沒想到，盧女腹中的胎兒卻等不及，在送醫過程中，胎頭已經慢慢出來，救護員只好在車上緊急化身為接生員做接生準備。

洪姓救護員說，當下確認產婦情況正常，意識清楚，著手接生後不到半分鐘，小女嬰的頭就出來了，到院前30秒「呱呱落地」，到院後就交給醫院產房接手，而這是她第一次親手迎接新生命，當下專注接生，現在回想起來很高興完成任務。

草屯佑民醫院今則表示，該對母女昨由救護車載送到院後，隨即送往產房交由婦產科醫師進行後續處置，經評估兩人的身體健康狀況良好，小女嬰出生時重量則為2798公克，今天活動情形也很正常。

延伸閱讀

經典三菱跑車Eclipse 3000GT ...

南投贏了立委輸了總統 林明溱：黨中央自食惡果

南投立委／贏得險 南投「藍」天現隱憂

孕婦剛生產完衝去投票 網感動：給小孩最好的禮...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北海岸莽漢攔車拔釘器砸玻璃 駕駛幼子要帶去收驚

2020-01-13 10:06

台北劉男到宜蘭登巴博庫魯出墜落山谷 上午尋獲遺體

2020-01-13 11:17

守護心跳聲 竹市消防局患者救活、康復出院再創紀錄

2020-01-13 11:14

偷拿緬甸玉被老闆逮正著 男喊冤：我是想買它

2020-01-13 10:26

影／外籍移工訂婚飲宴鬥毆 警快打帶回13人究辦

2020-01-13 09:33

三重公寓火警 破門發現1男子全身焦黑不治

2020-01-12 22:25

分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

影／阿公騎著騎著停下來 女騎士沒注意就撞上去

2020-01-12 18:47

無照少女騎車撞上前方機車 又遭後方轎車追撞

2020-01-12 18:08

繳不起房租被趕出門 樹林警伸援手助雙胞胎女安頓

2020-01-12 17:53

淡水河帆船翻覆意外 恐誤闖航道將依法開罰

2020-01-12 16:20

男子聚餐後酒醉倒路旁 3員警包圍關心護送他回家

2020-01-12 14:11

彰化陽光刺眼 轎車開上分隔島翻覆

2020-01-12 13:39

駕車行經彎道疑未減速 失控撞斷路旁消防栓

2020-01-12 13:31

淡水河帆船翻覆 3人落水獲救

2020-01-12 13:21

鼠年送舊迎新贈春聯 文一警分局宣導交安、反詐騙

2020-01-12 12:58

機車「卡縫」自摔 警籲保持安全間隔

2020-01-12 12:46

影／被指硬闖手術室 新北議員：若真的良心受譴責

2020-01-12 12:28

中埔五虎寮橋下機車被撞 後座乘客腹部磨爛昏迷

2020-01-12 12:23

男垂釣跌落興達港消波塊 海巡消防合力救起送醫

2020-01-12 12:05

高雄興達港垂釣失足 男子掉落消波塊獲救

2020-01-12 11:29

台中市男子凌晨駕車自撞轎墩 驗血查出酒駕

2020-01-12 11:01

疑沒聽到鳴笛聲撞翻北巿救護車 患者、救護員受傷送醫

2020-01-12 10:42

青菜、魚當代號 警破選舉賭盤賭資高達2.5億元

2019-12-22 13:25

劉世芳競選旗幟遭塗鴉 警鎖定涉案婦人將傳喚

2019-12-17 19:08
看更多

熱門文章

全民追緝／大馬女華僑分屍案 警方公布嫌犯長相

2020-01-12 14:02

影／畏罪自殺？ 大馬女華僑分屍案兇嫌陳屍基隆民宅

2020-01-12 20:29

割下體分屍大馬女華僑 嫌犯15年前罪行曝光

2020-01-12 15:25

網友恐嚇「還有兩個可以被砍」小燈泡媽王婉諭回應了

2020-01-12 16:27

少年騎士載未婚妻出車禍 女臟器外露尚在搶救中

2020-01-12 15:25

造橋火車站普悠瑪死亡車禍 疑男子闖越軌道

2020-01-12 22:24

大馬女華僑分屍案凶嫌徹夜肢解 運屍前還冷靜回警問話

2020-01-12 15:38

分屍大馬女華僑後燒炭 凶嫌留言：犯重罪要離開了

2020-01-12 21:23

繳不起房租被趕出門 樹林警伸援手助雙胞胎女安頓

2020-01-12 17:53

普悠瑪撞死造橋站落軌旅客 桃園區間車也撞到不明物

2020-01-12 22:26

男陳屍陽明山馬槽橋下 消防出動大型機具協助移置遺體

2020-01-12 21:13

華僑分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶驚：昨天才擦身而過

2020-01-12 22:16

苗栗造橋站一旅客落軌 遭普悠瑪撞上死傷不明

2020-01-12 22:07

馬來西亞華僑遭分屍 死者母親證實已認屍

2020-01-12 19:50

割下體分屍女華僑兇嫌畏罪輕生？ 海巡加強岸際巡邏

2020-01-12 18:51

爬車翻進2樓變死亡意外 死者喉嚨有不規則撕裂傷

2020-01-12 19:54

選舉後找誰免費吃雞排？2020北中南「雞排祭品文」一覽

2020-01-13 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top