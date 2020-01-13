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守護心跳聲 竹市消防局患者救活、康復出院再創紀錄

2020-01-13 11:14聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹市消防局108年緊急救護案件到院前無呼吸、心跳的患者，經消防局救護技術員搶救，急救成功率從103年18.1%提升至26%；康復出院率從103年的2.63%提升至8.35%，總計去年新竹市消防局共受理419件OHCA救護案件，成功救活人數109人，到院前心肺功能停止患者康復出院人數35人，起死回生救活率、康復出院率均創歷年最高。

消防局長李世恭表示，為保護市民生命安全，除了推廣全民CPR宣導、強化線上派遣員CPR指導，也提升救護裝備器材、即時高級心臟救命術藥物處置、設置救護出勤時效管制及公開獎勵制度等，設備方面包含救護車全面配置Lucas自動心肺復甦機、AED自動心臟電擊去顫器與充實12導程心電圖系統等設備，提供心臟按壓及心電圖監測。

由於關鍵救命時刻，往往意外發生瞬間來得突然，消防局表示，當患者處於OHCA（心肺功能停止）狀態，人類腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如能儘早求救呼叫119、儘早實施CPR、AED電擊去顫、高級心臟救命術(ACLS)及整合性復甦後照護，則OHCA患者救活率相當高。生存之鏈（Chain of Survival）是起始於對心跳停止的患者立即急救，直到送醫實施整合性復甦後照護為止。

根據消防局資料統計，目前新竹市消防局第一線救護人員均為EMT2(中級)證照以上，105年起每年爭取同仁接受高級救護技術員培訓，成長率達35﹪。消防局也聘衛生局及急救責任醫院醫師擔任消防局醫療指導醫師、成立緊急救護指導委員會，結合緊急救護、衛生與醫療體系功能，提升救護技術員專業技能等，也定期舉辦會議針對特殊個案及醫療處置作為預立醫囑，讓患者能在第一時間接受更妥適的醫療照護。

消防局表示，讓市民能更方便的學習CPR急救技術，也製作「民眾版急救教學影片」（https://youtu.be/OjCg5miRuLg），讓民眾能隨時隨地透過網路學習，亦可報名新竹消防博物館每月19日CPR宣導學習，提升急救應變能力。

Lucas自動心肺復甦機訓練。圖／新竹市消防局提供
Lucas自動心肺復甦機訓練。圖／新竹市消防局提供
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CPR及AED操作訓練。圖／新竹市消防局提供
CPR及AED操作訓練。圖／新竹市消防局提供
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CPR操作訓練。圖／新竹市消防局提供
CPR操作訓練。圖／新竹市消防局提供
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119線上CPR指導示意圖。圖／新竹市消防局提供
119線上CPR指導示意圖。圖／新竹市消防局提供
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