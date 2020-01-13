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「對市民抱歉」 韓國瑜今回市府上班：沒規畫選黨主席

偷拿緬甸玉被老闆逮正著 男喊冤：我是想買它

2020-01-13 10:26聯合報 記者柯毓庭／新北即時報導

44歲擔任客運司機的郭姓男子昨天上午8時許在新北市永和區福和市場內一間販賣玉珮首飾的攤位逛街時，拿走一塊玉珮後便離開，遭到老闆報警處理，警方獲報到達現場後，郭男堅稱他只是想買玉，沒有要偷竊，警方訊後仍依竊盜罪嫌移送新北地檢署，以進行後續偵辦。

據悉，郭男昨天上午獨自前往福和市場逛街，看到一間攤商正在販賣玉飾，便走向前。他指稱，因為當時攤販前面人很多，老闆忙得不可開交，他便拿起一塊緬甸玉欣賞，並走到距離不遠人少的地方。

未料此舉引起攤販老闆誤以為他要偷竊，他雖當下便向老闆解釋他是要買玉，但因他身上只有6百元，請老闆讓其他人跟著他去領錢老闆不願意，老闆才會報警，但他絕對沒有想要偷竊的意思。

玉鋪許姓老闆則表示，他當時看到郭男拿走玉配後，因為上禮拜店鋪才遭竊，這次特別注意，看到郭男走到他的車後又沒放回玉配，他便追上前抓住他並大喊「抓賊」。

許姓老闆指稱，因他追上郭男的位置距離攤位已有些距離，又在郭男手中發現玉珮，郭男雖供稱買玉，但又說身上只帶6百元，要求其他客人陪同領錢，他不放心才會報警處理。警方訊問後，依竊盜罪嫌將郭男移送新北地檢署，由檢察官進行後續偵辦。

郭男拿起玉珮後便離開玉鋪，使許姓老闆認為他要偷竊，當場將他攔下。記者柯毓庭／翻攝
郭男拿起玉珮後便離開玉鋪，使許姓老闆認為他要偷竊，當場將他攔下。記者柯毓庭／翻攝
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