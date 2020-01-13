北海岸惡煞攔車拔釘器砸玻璃 駕駛幼子要帶去收驚

蔡姓男子開車載妻子和兩名年幼兒子，行經北海岸公路核二廠路段，疑因行車糾紛，被一名男子駕車攔下，對方持拔釘器擊破蔡車駕駛座車窗後，揚長而去。蔡報案後，還帶幼子去「收驚」。

新北金山警分局今早表示，已調閱附近路口監視器，以車追人。車主接獲通知到案說明，表示當晚車子出借他人，並未涉案。警方目前已掌握一名犯嫌身分，持續追查其他涉案者，全案依恐嚇、毀損罪嫌偵辦。

蔡男在網路貼文說，本月11日投票日開車載小孩，當晚7點多行經濱海公路往金山方向核二廠路段，被「惡霸」當街攔車、砸車，當時車上有他和妻子及兩名小孩，小孩在睡覺。

蔡車的行車記錄器影像顯示，蔡開在內線車道，一輛深色轎車從外側超後，斜停在蔡車前方。對方有3名男子下車，從駕駛座下來的人還轉身從車內拿出拔釘器，怒氣沖沖的走向蔡車。

蔡說，「他們殺紅了眼、渾身酒味」，對著他瘋狂辱罵三字經，甚至拿鐵器砸破駕駛座旁邊的車窗。破碎玻璃噴的整車都是，連小孩身上都有，嚇得小孩從睡夢中驚醒大哭。

事後報案並到警局做筆錄，提供行車記錄器供警方偵辦。

蔡在貼文中說，請網友們幫忙轉發分享，找到這3名凶神惡煞，將他們繩之以法，接受法律制裁，才不會有其他人受害。