分屍案兇嫌陳屍基隆民宅 住戶大驚嚇：昨天才擦身而過

台北市26歲鄧姓女華僑慘遭殺害分屍，45歲林姓男子涉有重嫌，今晚6時許，基隆市消防局接獲百三街有人燒炭自殺，台北市萬華分局偵查隊長陳偉仁說，經採集指紋比對，確定是林嫌。住戶驚嚇的說，昨天早上才和林男在樓梯擦身而過，沒想到他換地方自殺，一想到他是殺人犯心裡很毛。

林嫌自殺的屋主剛好這幾天不在家，今天回家，發現有人在屋內燒炭身亡，嚇得報警。警方到埸比對，確定是林嫌，經查，林以前曾住過這個地方附近，有地緣關係，晚上遺體移往殯儀館，林男家人趕到，表示很久沒和林聯絡了，不知發生何事。

王姓住戶指出，他昨天早上11點半要出門，一開門就看到一個不是他們大樓的人站在門口，覺得怪怪的，他只見到對方側臉，兩人在樓梯擦身而過。

下午兩點多他回來，聽到鄰居講有人要在他們樓上自殺，那個人把鄰居後陽台的瓦斯拔掉，鄰居要洗澡沒熱水，才知被破壞，瓦斯也倒了，還留下手機和外套，鄰居嚇得報警。

手機有留遺書，「看到這封信，我已經走了」，他在想是不是就是他早上遇到的那個人，打電話報案，很怕他再回來這裡自殺。

晚上看新聞才知他是殺人犯，他趕快貼社群提醒鄰居注意，但沒想到他在另一棟自殺，他推測很有可能昨天林男本來要去他家那棟自殺，被發現後才改到這棟住家，知道他是殺人犯，一想起來心理很毛。