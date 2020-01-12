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無照少女騎車撞上前方機車 又遭後方轎車追撞

2020-01-12 18:08聯合報 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄十七歲未成年少女騎機車在高屏大橋往高雄方向騎時，不慎意外撞上前方機車後倒地，又遭後方轎車追撞，導致少女全身擦、挫傷送醫。

據了解，這名未成年少女，今天下午1點12分時，騎著機車從高屏大橋往高雄方向騎時，車頭撞上前方機車的車尾後，少女連人帶車倒地，這時又被後方開著轎車的蕭男（27歲）追撞上。

由於遭少女撞上的機車騎士，未停留於現場就逕自離去，是否涉及肇事逃逸，警方還要調閱行車紀錄器釐清。

警方到場後，將全身多處擦傷的少女送往屏東醫院，經員警酒測，少女與蕭男酒測值皆為零，至於肇事原因，警方還須調閱附近路口監視器，還有找回離開現場的機車騎士釐清。

高雄十七歲未成年少女騎機車在高屏大橋往高雄方向騎時，不慎意外撞上前方機車後倒地，...
高雄十七歲未成年少女騎機車在高屏大橋往高雄方向騎時，不慎意外撞上前方機車後倒地，又遭後方轎車追撞，導致少女全身擦挫傷送醫。記者邱奕能／翻攝
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機車騎士屏東

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