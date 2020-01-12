無照少女騎車撞上前方機車 又遭後方轎車追撞

高雄十七歲未成年少女騎機車在高屏大橋往高雄方向騎時，不慎意外撞上前方機車後倒地，又遭後方轎車追撞，導致少女全身擦、挫傷送醫。

據了解，這名未成年少女，今天下午1點12分時，騎著機車從高屏大橋往高雄方向騎時，車頭撞上前方機車的車尾後，少女連人帶車倒地，這時又被後方開著轎車的蕭男（27歲）追撞上。

由於遭少女撞上的機車騎士，未停留於現場就逕自離去，是否涉及肇事逃逸，警方還要調閱行車紀錄器釐清。