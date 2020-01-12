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高雄登山客南化山區昏迷 台南消防山區搶救中

2020-01-12 16:17聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市政府消防局下午接獲有名登山客在南化山區登山途中昏迷疑似OHCA（到院前心肺休止），經緊急調派南化消防分隊趕往山區救人，目前已接觸到患者，持續搶救送醫中。

南市消防局勤指中心是在下午1點15分經高雄市政府消防局轉報，南化區烏山登山步道有名男性約50幾歲昏倒疑似OHCA，中心派遣南化出動2車4人趕往。途中經與報案人電話聯繫並教導報案人使用手機軟體定位。

約3點5分警消已在NCC電塔附近準備再步行30分至刣牛湖山後與報案人之團友會和再前進400公尺後才能接觸到患者。下午3點48分，警消人員最新回報，目前已接觸患者，正在急救中。

高雄登山客南化山區昏倒，台南消防救護人員山區搶救中。記者謝進盛／翻攝
高雄登山客南化山區昏倒，台南消防救護人員山區搶救中。記者謝進盛／翻攝
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高雄登山客南化山區昏倒，台南消防救護人員山區搶救中。記者謝進盛／翻攝
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患者登山步道男性

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