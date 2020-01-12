淡水河帆船翻覆 3人落水獲救

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淡水河下游今天中午12時6分傳出帆船翻覆意外，民眾在新北市八里區米倉國小附近報案，聲稱有帆船在對岸靠近淡水竹圍地區水域翻覆，1人已被救起，但是還有2人落水失蹤。

新北市消防局獲報後，動員淡水河兩岸的八里和淡水地區共3個分隊，目前合計出動9輛車、23人攜帶橡皮艇等水域救援器材擴大搜尋。