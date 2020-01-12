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機車「卡縫」自摔 警籲保持安全間隔

2020-01-12 12:46聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

有民眾PO文，桃園中山東路往八德方向10日晚間8點多發生車禍，一名機車騎士打算從轎車右後方超車，轎車當時行經的位置剛好與停在一旁的小貨車並排，機車超車時疑似因車縫過小不慎發生擦撞，重心不穩，重摔在地，機車騎士安全帽都飛了，還好後方車輛及時停車，才沒有造成人員傷亡，畫面險象環生！

警方表示，18歲普通重機陳姓騎士和27歲張姓開車駕駛於中山東路四段159巷口往八德方向發生擦撞。當時普通重機駕駛未注意前方路況，而自撞路旁停放小貨車後再與小客車擦撞。

另外，路邊停放之小貨車未緊靠路邊停車，警方將依道交管理處罰條例開罰。警方呼籲用路人於夜間行車時務必提高警覺，注意路況且保持安全間隔，以維護行車安全。

桃園中山東路往八德方向10日晚間8點多發生車禍，一名機車騎士超車時「卡縫」，重心...
桃園中山東路往八德方向10日晚間8點多發生車禍，一名機車騎士超車時「卡縫」，重心不穩，重摔在地，畫面險象環生！記者高宇震／翻攝
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桃園中山東路往八德方向10號晚間8點多發生車禍，一名機車騎士超車時「卡縫」，重心...
桃園中山東路往八德方向10號晚間8點多發生車禍，一名機車騎士超車時「卡縫」，重心不穩，重摔在地，畫面險象環生！記者高宇震／翻攝
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機車騎士重機

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