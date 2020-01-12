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影／被指硬闖手術室 新北議員：若真的良心受譴責

2020-01-12 12:28聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市議員王威元被指硬闖三重聯醫院手術室，王威元今受訪時澄清，他當天是去探視選區長輩，過程中碰到護理師通知家屬醫師要說明病情，他就跟著前往且事前不知道是準備室，假如他真的硬闖導致病患病危，他一輩子會受到良心譴責。

有民眾在臉書社團爆料公社指出，自己的父親因為急性心肌梗塞在醫院做心導管手術，王威元竟帶其他病患的家屬直闖手術房，使得執刀醫生停下手邊工作來解釋該位病患病情，造成他父親被晾在一旁，轉送榮總手術後還在加護病房。

三重聯醫說明，因為病患病情急速變化，為掌握黃金時間，安排主治醫師利用檢查的空擋，請該病患家屬到導管室外的準備室說明病情，及需採取的醫療行為，過程中並無影響受檢病人的權益。

王威元表示，看到指責的留言如槍林彈雨，把他嚇死了，若他真的硬闖手術室打斷手術，並導致病患病危，他絕對一輩子都會良心受譴責，但醫院有告訴他，是利用檢查空擋，並沒有影響到其他病人權利。

王威元也表示，該民眾的父親在三重聯醫檢查，轉送榮總手術，據醫院轉述手術狀況良好，另外他探視的選區長輩，也在諮詢後緊急做進一步診治，避免病況惡化。

王威元說，因為議員身分，導致民眾認為他有特權闖手術室導致手術失敗，因為他也有家人病過，能體會家屬的心情，若民眾有這樣的誤解，他誠摯的道歉，也盼該民眾的父親能早日康復。

新北市議員王威元指出，若民眾有這樣的誤解，他誠摯的道歉，也盼該民眾的父親能早日康...
新北市議員王威元指出，若民眾有這樣的誤解，他誠摯的道歉，也盼該民眾的父親能早日康復。記者王敏旭／攝影
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