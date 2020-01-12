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高雄興達港垂釣失足 男子掉落消波塊獲救

2020-01-12 11:29聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

羅姓父子今早相約在高市興達港南堤外垂釣，羅父疑因重心不穩跌落海堤消波塊，頭部受撞擊無法脫困，兒子見狀慌張通報海巡署人員協助救援，所幸送醫後無大礙。

海巡署南部分署指出，今天清晨5點左右，一名男釣客前往一一岸巡隊崎漏安檢所通報說，他與父親在興達漁港南堤港嘴外側垂釣，父親滑倒摔入消波塊，受困消波塊之間無法脫困，要求海巡人員協助救援。

海巡署人員通報高市消防局永安分隊，並派遣3車5人前往救援，初步檢視羅姓釣客意識清楚，不過後腦勺有撕裂傷，雙手手掌也有挫傷，永安分隊人員將傷患送往國軍高雄總醫院岡山分院治療，所幸沒有生命危險。

羅姓釣客不慎摔落消波塊，所幸沒有生命危險。記者徐白櫻／翻攝
羅姓釣客不慎摔落消波塊，所幸沒有生命危險。記者徐白櫻／翻攝
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海巡署岡山國軍

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