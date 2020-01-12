高雄興達港垂釣失足 男子掉落消波塊獲救

羅姓父子今早相約在高市興達港南堤外垂釣，羅父疑因重心不穩跌落海堤消波塊，頭部受撞擊無法脫困，兒子見狀慌張通報海巡署人員協助救援，所幸送醫後無大礙。

海巡署南部分署指出，今天清晨5點左右，一名男釣客前往一一岸巡隊崎漏安檢所通報說，他與父親在興達漁港南堤港嘴外側垂釣，父親滑倒摔入消波塊，受困消波塊之間無法脫困，要求海巡人員協助救援。