男垂釣跌落興達港消波塊 海巡消防合力救起送醫

一名羅姓男子今天與兒子在高雄市興達漁港南堤港嘴外側垂釣時，羅男疑因重心不穩不慎跌落岸邊消波塊中，海巡隊、消防隊獲報馳援，從濕滑消波塊中將羅男搬運上岸送醫。

海巡署南部分署第11岸巡隊崎漏安檢所指出，清晨5時許接獲羅男的兒子報案，並請求協助救援。獲報後即刻出動，並通報高雄市消防局第五大隊第二中隊永安分隊派遣救護車協助救援。

由於羅男跌落在參差不齊又濕滑的消波塊中動彈不得，救援人員搭設木板橋才將羅男拉起搬運上岸，經救護人員初步檢查羅男意識清楚，但後腦勺有撕裂傷、雙手掌挫傷。羅男上岸後，由救護車送醫診治。