遭爆料硬闖手術室問病情 新北議員：護士帶他到準備室

有民眾在臉書社團爆料公社指出，自己的父親因為急性心肌梗塞在醫院做心導管手術，新北市議員王威元竟帶其他病患的家屬直闖手術房。王威元則在臉書表示，是護士帶他與家屬進入「準備室」跟醫生討論，並非他硬闖手術房。

王威元指出，當天下午帶著水果去聯合醫院探望一位病患，護士來通知家屬去跟醫生討論，因此就跟著護士，就如畫面中護士帶他跟家屬進入準備室，這就是他當天在醫院的實況，祝福每位病患都能早日康復。

爆料民眾指出，父親因為1月10日在新北三重聯合醫院做心導管手術，未料議員卻帶著其他病患家數闖手術房，使得執刀醫生停下手邊工作來解釋該位病患病情，造成他父親被晾在一旁。

民眾提到，他立刻詢問對方是誰並且要錄影，對方可能是公眾人物有偶像包袱，所以立刻離開現場，但被帶來的家屬有詢問過是否可以進入手術房，護理人員告知一般是不行，因為市議員才特別通融。

民眾還說，有院方人員來向他解釋，是因為手術到段落，才讓人進去，不過當時他並未被告知手術結束，後來執刀醫生告知手術失敗但人清醒，因手術難度高，技術不夠所以要轉院。

民眾指出，他有詢問執刀醫生「為什麼要讓那位議員進入手術房」，但醫生卻回答，手術中關切電話不斷打來，使得無法專心，所以在一個段落來回應關切。而他收到父親病危通知，轉院手術後到昨天都還在加護病房觀察中。