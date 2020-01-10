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統促黨戰車卡嘉義天橋 一名黨員跌落受傷

2020-01-10 23:56聯合報 記者李承穎／即時報導

中華統一促進黨今晚參與嘉義市選前之夜盛會，晚間10點散場後，黨員搭乘15噸的大型戰車離開，戰車行經吳鳳南路要轉入垂楊路，車子頂部撞到天橋下端，一名丁姓黨員因撞擊力道太強，從戰車上層平台跌到一公尺深的下層，造成頸部受傷，送往聖馬爾定醫院治療。

中華統一促進黨總裁張安樂首度參與嘉義市選前之夜，包括黨主席何文智、黨內不分區立委候選人謝啟大和9名區域立委候選人，共4台戰車一同參與盛會。

黨主席何文智指出，目前丁姓黨員還在接受治療，當時總裁張安樂沒有在車上，但有多名黨員散場時坐戰車離開。

統促黨戰車今晚從選前之夜會場散場後，發生車禍。圖/讀者提供
統促黨戰車今晚從選前之夜會場散場後，發生車禍。圖/讀者提供
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統促黨戰車今晚從選前之夜會場散場後，發生車禍。圖/讀者提供
統促黨戰車今晚從選前之夜會場散場後，發生車禍。圖/讀者提供
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中華統一促進黨嘉義張安樂

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