統促黨戰車卡嘉義天橋 一名黨員跌落受傷

中華統一促進黨今晚參與嘉義市選前之夜盛會，晚間10點散場後，黨員搭乘15噸的大型戰車離開，戰車行經吳鳳南路要轉入垂楊路，車子頂部撞到天橋下端，一名丁姓黨員因撞擊力道太強，從戰車上層平台跌到一公尺深的下層，造成頸部受傷，送往聖馬爾定醫院治療。

中華統一促進黨總裁張安樂首度參與嘉義市選前之夜，包括黨主席何文智、黨內不分區立委候選人謝啟大和9名區域立委候選人，共4台戰車一同參與盛會。