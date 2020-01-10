三峽警查假訊息 誘騙高雄民眾做筆錄？警：溝通有誤解

高雄一名楊姓網友日前在公司上班時，有兩名三峽派出所的員警來找他，並遞出一張違反社會秩序維護法的筆錄通知書，認為楊男在臉書上PO文「公司被A流感入侵，災情擴大中，全高雄找不到可以打疫苗的地方」有散布假消息的疑慮，事後楊男對警方處理程序提出質疑，警方回應解釋不清楚才會釀誤解，該案是否構成違反社會秩序維護法，警方仍在研判當中。

楊男上個月26日在臉書上PO文指稱，他因公司被A型流感入侵致電去疾管局詢問，卻得到局管局請他們自力救濟，打去疫苗生產公司詢問哪間醫院診所有進貨的回覆，他因此在臉書上PO文抱怨此事。

5天後兩名三峽派出所的員警自新北市三峽區遠赴高雄市找他，遞出一張刑事通知書向他表示該PO文是散布假消息，疑似違反社會秩序維護法。楊男聲稱，當時員警向他說「不做筆錄就會逕行移送，到時要跑到台北更會麻煩！」因此才會以為如果當下拒做筆錄，日後可能會被移送，或者在應到日（1月6日）要在跑新北說明，才接受警方做筆錄。

楊男事後認為，違反社會秩序維護法通知書並無強制力，且社會秩序維護法並非刑事案件不會移送地檢署。楊男不解為何警方要遠赴高雄親自向他遞交通知書，再者如果當時拒絕做筆錄，日後只需要向由戶籍地（高雄）的簡易庭或警察機關說明即可，因此認為當時警方誘騙他同意做筆錄。

三峽警方回應，如果楊男拒絕做筆錄，可能後續會逕行移送，但未明確說明移送地點是地檢署還是簡易庭，警方也並未表示，如沒完成筆錄日後要到新北說明，當時警方也陪同楊男逐條查看他的po文資訊並且打電話至相關單位求證，確定沒有「自費的疫苗」而公費疫苗尚有庫存，經查證楊男才同意警方做筆錄。