嘉義大學女研究生5樓墜樓亡 校方嘆已輔導仍未能阻止

嘉義大學28歲蕭姓女研究生今日上午從行政大樓5樓墜落，現場同學經過時發現她已倒臥在血泊中，消防人員在上午11點46分獲報，抵達現場時蕭女已明顯死亡，父母已從台南前來處理後事，警方調查無外力介入，將報請檢察官、法醫相驗釐清死因。

系上老師說，蕭女在家中排行老二，個性乖巧，相當具責任感，平時人際關係良好，與同學相處融洽，課業表現也相當穩定，觀察到她常以開懷大笑掩飾自己的脆弱，蕭女也知道自己狀況，希望能透過專業所學協助自己，入學後持續接受心理諮商輔導，已列為高關懷對象。

校方表示，蕭女長期有憂鬱傾向，過去半年多來情緒狀態不穩定，針對蕭姓女學生的危機狀況，相關單位也進行2次協調討論會議，擬定跨單位的輔導策略，評估蕭女的個別需求並訂定個別化的輔導計畫，以及建立校內外系統合作，雖然校方長期介入協助與處理，仍來不及阻止憾事發生。

校方指出，校方後續將協助學生家屬處理相關事宜，對於目睹同學及系上同學，學生輔導中心也第一時間提供急性減壓輔導，並立即啟動校內教職員工及學生輔導工作。

校方呼籲，同學珍惜生命，校內外有許多資源可尋求專業的心理協助，學生輔導中心、校內師長、同學、家長、教官等校內外支持系統，都願意提供資源和協助，陪伴同學度過人生中的困難時光。

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