運動公園設置機動派出所 新莊警春節期間限定服務

新莊警分局為配合春節期間治安維護工作，選定1月16日至31日期間，於新莊運動公園設置「限定期間」機動派出所，要擴大服務市民需求，除了受理民眾報案、疏導交通，同時達到隨時為民服務、守望的功能，加強節日期間轄區治安。

新莊警分局表示，為落實「109年加強重要節日安全維護工作」，將於109年1月16日至1月31日期間，針對治安、交通及為民服務等項目，運用組合警力，擇適當時段、地點，設置「機動派出所」，執行守望、交通疏導、受理民眾報案及為民服務等各項工作。

新莊運動公園被譽為新北市的「中央公園」，全區占地約22公頃，因普設運動設施、林蔭步道，預計春節期間會有許多市民前來休憩踏青，因此特別設置機動派出所服務民眾，同時加強園區及其周遭各項安全維護及犯罪預防宣導等工作。

警方於「機動派出所」現場，配備手提電腦、列印機等設備器材，能現場直接服務民眾，並可受理各類案件與其他服務，節省民眾趕赴派出所的往返時間。