誠正中學少年化身歌仔戲演員 演出新竹在地孝子故事

國際獅子會300-G1區連續4年在少年矯正學校誠正中學開設藝文表演課程，今天下午舉辦「百年獅、歌․傳誠藝起」成果發表會，由13名學生帶來融入了新竹在地孝子坊李錫金故事的「孝行深義」戲曲表演，精采表演也獲得台下觀眾熱情的掌聲。

新竹縣長楊文科也到場觀賞，並感謝國際獅子會300-G1區及雅韻歌劇坊的協助，他表示，這項活動不僅讓學生們實質體驗傳統戲曲文化之美，也可體會到「孝悌」的精神，極具有寓教於樂意義，盼學生成功找到自己更好一片天。

新竹市獅子探索委員主席蔡進龍表示，國際獅子會300-G1區連續4年開設相關課程，其中傳統戲曲受到學生熱烈歡迎，在雅韻歌劇坊的老師細心帶領下，讓不少原本不會說台語，甚至早早中輟連自己名字都不會寫的學生，一步一步從拚台語、看劇本，到體驗劇本編排、演出身段及曲調吟唱等技能，從表演中找到自我，大放異彩。

誠正中學訓育組老師江仲敏表示，目前學校約有230人，都是未滿18歲前接受法院處以感化教育之判決的青少年。在獅子會協助下提供校內更多元的藝文課程，學生們每周五下午練習戲曲表演，3個月來時數達200小時。