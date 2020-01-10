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豬肉女盤商被搶5萬元 離職員工涉結夥強盜

2020-01-10 16:59聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

北市信義區永春市場一名女豬肉中盤商，去年11月間凌晨返家時，被戴姓、江姓男子搶走身上裝有5萬元現金的皮包，過程中她因掙扎反抗、造成身上多處擦挫傷。台北地檢署循線查出行搶的主嫌戴男是前員工，今依加重強盜罪起訴戴、江及另名負責開車把風的江姓中年男子等3人。

檢警調查，被害的女中盤商年近7旬，在永春市場批發豬肉多年。戴姓男子（26歲）是豬肉攤前員工，他因工作得知豬肉批發都是「現金流」，女中盤商每天至少帶有5到10萬元在身上周轉，涉嫌謀劃整起行搶過程，夥同江姓男子（25歲）、江姓中年男子（44歲）下手犯案。

由於戴男知道被害人作息，去年11月12日晚間8點，他們互相聯絡，由江姓中年男子開車載著戴男、江姓年輕男子兩人，從戴男位於土城區住處出發，前往被害人北市虎林街住處。

戴姓、江姓年輕男子，趁著被害人還沒回家，跟隨同棟大樓住戶進入大門，再跑到被害人住處前埋伏，由開車的江姓中年男子負責把風，觀察被害人哪時抵達住處門口，再用通訊軟體LINE通報戴男、江男兩人。

戴男、江男趁她走進大樓、正要進入家門時，強行搶走隨身包包，過程中掙扎激烈反抗，女中盤商全身多處擦傷，兩人搶完後，由江姓中年男子載離案發地。戴男得手5萬元，其中2萬2000元拿去繳房租，剩下的由兩名江姓男子朋分。

警方調閱監視器畫面，根據車號循線逮劉姓車主等3人，搜出手機、信用卡等贓物。據悉，戴男坦承犯行，供稱由於自己缺錢花用，想到被害人尚積欠半個月薪水未給，才會找朋友一起去討錢。

檢方認為，戴姓男子等3人結夥侵入住居強盜，彼此有犯意聯絡、行為分擔，屬共同正犯，今依加重強盜罪起訴3人。至於車主劉姓女子僅借車給他們使用，對於犯案並不知情，依罪嫌不足，給予不起訴處分。

強盜北市

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