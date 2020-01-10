女騎士以為自摔...交警從一顆鵝卵石追出工程車駕駛

台南市玉井警分局今年1月2日上午7點30分許，接獲在玉井工商校門口前有機車自摔倒地，員警原以為是單純的自摔意外，但經詢問當事人及勘查事故現場後，玉井所員警陳鈺涵與交通分隊警員葉上嘉發現此事故非單純自摔，而是機車因壓到一顆長約15公分、高6公分的鵝卵石而摔倒。

據了解，45歲楊姓陸籍女機車騎士當天上午要上班途中摔車，造成臉部頭部及四肢多處受傷，住院多日，但原檢以為是自撞，接到員警來電告知找到事故原因時也很驚訝，楊女今天出院後偕同先生前往向警方道謝，在大學任教的郭先生說，原以為是單純的意外，想不到員警機警細心，認真追查事故原因，非常感謝台灣警察素質真高，竟連這麼小的自摔案件都當成重大刑案般調閱監視器，覺得溫暖窩心，向員警頻頻道謝。

玉井警分局交通組長邱士力表示，兩名員警敏銳地認為馬路上不可能平白出現一顆這麼大的鵝卵石，隨即調閱案發地周邊監視器，仔細追查後發現在機車摔倒前，有一輛大貨車在行經該路段時掉落此鵝卵石，以車追人，隨即找到該名工程車羅姓駕駛到案說明，他表示當時是要到左鎮工地，也不知有石頭掉落，雖然並不是直接碰撞造成的車禍，但也與該起交通事故是有因果關係，涉及傷害和毀損罪嫌，被害人也保留法律追訴權。