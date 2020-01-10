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獨／大膽蜘蛛人竊嫌 偷三級古蹟樂成宮媽祖神像

2020-01-10 16:14聯合報 記者林佩均／台中即時報導

國家第三級古蹟台中樂成宮一尊金身媽祖神像今晨遭竊，張姓竊嫌行徑大膽，搭計程車代步，翻牆進入廟內，再從二樓沿著柱子滑下，行徑宛如「蜘蛛人」翻版，竊走一尊金身媽祖神像與香油錢近2萬元。警方鎖定張姓竊嫌，今早9點多逮捕歸案，神尊與香油錢全數歸還廟方，全案朝竊盜罪偵辦。

好大膽！台中市知名的國家第三級古蹟樂成宮香火鼎盛，張姓竊嫌(36歲)今晨1點多搭乘計程車到廟外，張竟學起蜘蛛人從廟外翻牆進入，爬上二樓屋簷，再沿著柱子滑到恭奉神尊的大廳。

廟方人員說，看監視器畫面這名竊嫌「身手好厲害」，以拔釘器破壞壓克力香油錢箱，將裡面錢財取走，又從神桌三步併兩步跳到主神桌前，再竊一尊嬌小的金身媽祖神像，隨後走樓梯上二樓，翻牆逃出。

警方今晨零點多接獲報案，立即調閱相關監視器，掌握張姓竊嫌嫌疑重大，今早9點多前往張嫌住所逮人。

據附近鄰居透露，張遭逮捕時還崩潰大哭，央求警方放他一馬，更聽到張說，「我只是想請媽祖回家祭拜」、「年關近，想請媽祖保佑我」。

警方懷疑張嫌涉及其他竊盜案，正擴大清查中，張嫌身穿黑色長袖衣服、牛仔褲，若有住家或廟方遭竊，可就近向派出所報案，警詢後將張嫌依竊盜罪嫌移送。

樂成宮總幹事李富麗表示，竊嫌可能誤以為該尊金身媽祖是「純金打造」，其實該尊媽祖神像從大陸請來，約15公分高，外表貼金箔，若真要變價兌現「其實價值不高」，但對於廟方與信徒而言，每一尊神像都是無價。

廟方表示，警方偵辦速度迅速，今早10點多已將遭竊神尊與現金近2萬元香油錢全數歸還，現在神尊供奉在神桌前，將找吉日請回神龕參拜。廟方呼籲信徒，若希望請媽祖神尊回家祭拜，可依循正規管道向廟方申請，切勿犯法。

台中市知名的國家第三級古蹟樂成宮香火鼎盛，張姓竊嫌竟學蜘蛛人翻牆偷竊一尊金身媽祖...
台中市知名的國家第三級古蹟樂成宮香火鼎盛，張姓竊嫌竟學蜘蛛人翻牆偷竊一尊金身媽祖神像(圖者)，警方火速12小時內逮捕竊嫌歸案。記者林佩均／攝影
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台中市知名的國家第三級古蹟樂成宮香火鼎盛，張姓竊嫌竟學蜘蛛人翻牆偷竊一尊金身媽祖...
台中市知名的國家第三級古蹟樂成宮香火鼎盛，張姓竊嫌竟學蜘蛛人翻牆偷竊一尊金身媽祖神像與香油錢，警方火速12小時內逮捕竊嫌歸案。記者林佩均／攝影
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台中市知名的國家第三級古蹟樂成宮香火鼎盛，張姓竊嫌竟學蜘蛛人翻牆偷竊一尊金身媽祖...
台中市知名的國家第三級古蹟樂成宮香火鼎盛，張姓竊嫌竟學蜘蛛人翻牆偷竊一尊金身媽祖神像與香油錢，警方火速12小時內逮捕竊嫌歸案。記者林佩均／攝影
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媽祖竊盜古蹟

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