八里渡船頭5男遷怒無辜遊客 無視警察痛扁母子

陳姓男子等5人，去年在新北八里區渡船頭碼頭前廣場喬事情，見到警方獲報到場，詢問遊客蔡姓母子發生何事，陳等人竟火爆遷怒遊客，無視警察在場，圍毆痛扁2人，直到警方呼叫支援才作罷。士林地檢署日前偵結，依傷害罪嫌起訴。

起訴指出，去年10月13日晚上，陳等人協助張男處理家中事務，懷疑垃圾清運費遭超收，與私人垃圾清運人員發生爭吵，同日晚上7時許，警方獲報到渡船頭碼頭廣場，詢問遊客蔡女、余男，陳等人怎麼發生糾紛，蔡女回應「應詢問垃圾清運人員」。

不料，張男聽到蔡女回覆，無視警察在場，先對蔡女咆嘯作勢毆打，蔡女的兒子余男上前保護母親，陳、黃、張、謝、李等人，涉嫌恃眾逞凶圍毆余男，拳打腳踢導致余頭部、頸部、手臂、胸部等多處挫傷。

蔡女見狀上前攔阻，陳、黃、張等人不知罷手，無視警察制止，轉而用手或腳踹踢毆打蔡女，現場失控一片混亂，警方緊急用無線電呼叫支援，陳等人才罷手。