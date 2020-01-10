影／情侶檔學生被撞死 家屬心痛要為他們辦冥婚

情侶檔某科大王姓學生和林姓同班女友本月2日遭台中市一家進口汽車公司蔡姓技師駕BMW轎車撞死，老家在彰化鹿港的林女今天舉行公祭，雙方父母決定擇期要讓兩人舉行冥婚，林女母親說，絕不原諒肇事者和所屬公司， 為何撞碎他們兩個圓滿的家庭，成為他們一輩子的痛。

「這兩個孩子一定還不甘心，死不瞑目，給他們擲筊都擲不到筊」林女的父親今天為愛女辦公祭時氣憤的說，事發後，蔡姓技師所屬公司高層也不出面解決，只帶著律師到家裡坐，只要用第三責任險200萬解決，根本沒有誠意，他們一定要為兩個孩子討回公道。

二名情侶檔已是大四學生原本正在台中某公司實習，1月2日傍晚王男騎機車載林女行經台中市沙鹿區中山路時，疑被逆向行駛的蔡姓技師撞死，家屬昨天也到該公司抬棺灑冥紙抗議。

林女母親淚崩的說，兩人就下班而已，技師為何不自己去撞電線桿，為何撞碎我們兩個家庭，絕不原諒他們。

林女父親說，女兒和未來女婿已交往4年，原本就打算畢業後要結婚，女婿很貼心，常到家裡坐，不只捨不得女兒，也很捨不得失去這個女婿，心裡很痛。

雙方家長也決定要為兩人舉辦冥婚，王男母親流著淚說「兩個孩子的人生才剛開始耶」，他們本來就是情侶了，這是他們的心願，必須幫他們完成，他們就會開心，辦冥婚是要圓滿他們的人生。